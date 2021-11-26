В Британии заявляют, что новый COVID-штамм из Ботсваны самый опасный: что известно

Британские ученые заявили, что выявленный недавно вариант коронавируса, распространяющийся в Южной Африке, считается наиболее опасным из выявленных, поскольку существующие вакцины могут быть менее эффективными против него.

В Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании объяснили, что вариант, названный B.1.1.529, имеет спайковый белок, отличающийся от того, который содержится в исходном коронавирусе, и на основе которого разработаны вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

"В настоящее время в Великобритании не выявлено случаев этого варианта. Но этот новый штамм вызывает серьезную международную озабоченность", - сказал министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

Видео дня

По данным портала Worldometers, в Великобритании по состоянию на 26 ноября зафиксировано более 10 миллионов случаев заражения COVID-19. При этом 144 тысячи человек умерли от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания и Израиль приняли решение ограничить поездки в ряд стран Южной Африки в связи с выявлением новой мутации COVID-19. Эксперты предполагают, что новый штамм может быть еще более заразен, чем Дельта, к тому же иммунитет после вакцинации также может оказаться бессильным против нового варианта коронавируса.

К тому же, в Европе уже обнаружили первый случай заражения новым вариантом коронавируса. Это случилось в Бельгии. По словам одного из ведущих вирусологов страны Марка Ван Ранста, работающего с Институтом медицинских исследований Rega, вариант коронавируса B.1.1.529 подтвержден у не вакцинированной молодой женщины.