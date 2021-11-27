Производители вакцин начали тестировать бустерные COVID-прививки против штамма Омикрон

После выявления учеными нового штамма COVID-19, которому присвоили название Омикрон, производители вакцин заявили о начале испытаний новых прививок. Специалисты отмечают, что мутированный вариант коронавируса может оказаться устойчивым к разработанным ранее вакцинам.

Накануне Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый штамм Омикрон может представлять более высокий риск повторного заражения, чем предыдущие мутации вируса. В свою очередь производители вакцин пообещали в течение считанных недель предоставить результаты своих наработок. Об этом сообщает CNBC.

В частности, производители Pfizer/BioNTech уже начали изучение нового штамма COVID-19 и заверили, что при необходимости могут быстро адаптировать свою вакцину. В компании заявили, что смогут адаптировать свою мРНК-вакцину в течение шести недель и начать поставки партий в течение 100 дней, если существующая вакцина окажется неэффективность против Омикрона.

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Американская компания Johnson&Johnson заявила, что уже тестирует вакцину против Омикрона.

"Мы внимательно следим за недавно появившимися штаммами вируса COVID-19 с вариациями шипового белка SARS-CoV-2 и уже тестируем эффективность нашей вакцины против нового и быстро распространяющегося варианта, впервые обнаруженного в южной части Африки", - сказали в Johnson&Johnson.

AstraZeneca заявила, что также исследует этот вариант. По заявлению компании, ее вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, позволяет быстро реагировать на новые мутации по мере их появления.

Производитель еще одной мРНК-вакцины Moderna в своем заявлении сообщила, что комбинация мутаций в варианте Омикрон представляет значительный потенциальный риск для ускорения ослабления естественного и индуцированного вакцинами иммунитета.

В компании отметили, что будут тестировать несколько вариантов бустерных вакцин против Омикрона, в том числе существующую, но с большей дозировкой, а также специальную бустерную дозу, разработанную против варианта вируса из Южной Африки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения назвала новый потенциально опасный штамм коронавируса B.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Она внесла его в список вариантов, которые вызывают беспокойство.

Напомним, британские ученые заявили, что выявленный недавно вариант коронавируса, распространяющийся в Южной Африке, считается наиболее опасным из выявленных, поскольку существующие вакцины могут быть менее эффективными против него. Ранее Великобритания и Израиль приняли решение ограничить поездки в ряд стран Южной Африки в связи с выявлением новой мутации COVID-19.

К тому же, в Европе уже обнаружили первый случай заражения новым вариантом коронавируса. Это случилось в Бельгии. По словам одного из ведущих вирусологов страны Марка Ван Ранста, работающего с Институтом медицинских исследований Rega, вариант коронавируса B.1.1.529 подтвержден у не вакцинированной молодой женщины.