Опубликовано первое изображение нового штамма Омикрон

София Закревская
Covid
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Опубликовано первое изображение нового штамма Омикрон

Итальянские ученые смогли получить первое изображение нового варианта коронавируса Омикрон. На нем схематически изображен шиповой белок вируса, который взаимодействует с клетками организма человека.

На фото видно, что у Омикрона гораздо больше мутаций, чем у штамма Дельта, пишет Corriere della Sera. Новый вариант изображен справа, а предыдущий подвид COVID-19, который распространился по миру, слева. Снимок сделали в детской больнице Bambino Gesu в Риме (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

При этом большее количество изменений в белке вируса еще не значит, что штамм Омикрон является более опасным. Это свидетельствует о том, что он адаптировался к человеку и поэтому мутировал.

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"Дальнейшие исследования покажут нам, является ли этот вариант нейтральным, менее опасным или более опасным", – объяснили ученые.

Красные и оранжевые участки на схеме – это те части вируса, которым свойственная высокая переменчивость, желтые – средняя, а для зеленых и голубых характерна низкая способность к мутациям. Серая часть вируса на изображении не подвержена изменениям.

Изображение штаммов Дельта и Омикрон.

Напомним: штамм Омикрон мог образоваться в организме человека, который не смог полностью вылечиться после перенесенного COVID-19. Это одна из гипотез, которые сейчас рассматривают во Всемирной организации здравоохранения.

Из-за нового варианта страны начинают закрывать границы для иностранцев и отправлять своих граждан на карантин. Где уже выявили Омикрон, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • по данным британских ученых, штамм Омикрон самый опасный из всех известных, существующие вакцины могут быть менее эффективны против него.

  • Производители вакцин уже начали тестирование бустерных доз против Омикрона. Пока неизвестно, устойчив ли новый вариант вируса к одобренным препаратам.

  • Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что новый штамм распространяется очень быстро и может передаваться между людьми, получившими две прививки от COVID-19.

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