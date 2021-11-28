Опубликовано первое изображение нового штамма Омикрон

Итальянские ученые смогли получить первое изображение нового варианта коронавируса Омикрон. На нем схематически изображен шиповой белок вируса, который взаимодействует с клетками организма человека.

На фото видно, что у Омикрона гораздо больше мутаций, чем у штамма Дельта, пишет Corriere della Sera. Новый вариант изображен справа, а предыдущий подвид COVID-19, который распространился по миру, слева. Снимок сделали в детской больнице Bambino Gesu в Риме (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

При этом большее количество изменений в белке вируса еще не значит, что штамм Омикрон является более опасным. Это свидетельствует о том, что он адаптировался к человеку и поэтому мутировал.

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"Дальнейшие исследования покажут нам, является ли этот вариант нейтральным, менее опасным или более опасным", – объяснили ученые.

Красные и оранжевые участки на схеме – это те части вируса, которым свойственная высокая переменчивость, желтые – средняя, а для зеленых и голубых характерна низкая способность к мутациям. Серая часть вируса на изображении не подвержена изменениям.

Напомним: штамм Омикрон мог образоваться в организме человека, который не смог полностью вылечиться после перенесенного COVID-19. Это одна из гипотез, которые сейчас рассматривают во Всемирной организации здравоохранения.

Из-за нового варианта страны начинают закрывать границы для иностранцев и отправлять своих граждан на карантин. Где уже выявили Омикрон, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

по данным британских ученых, штамм Омикрон самый опасный из всех известных, существующие вакцины могут быть менее эффективны против него.

Производители вакцин уже начали тестирование бустерных доз против Омикрона. Пока неизвестно, устойчив ли новый вариант вируса к одобренным препаратам.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что новый штамм распространяется очень быстро и может передаваться между людьми, получившими две прививки от COVID-19.