В Украине выявлено меньше 8 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на утро воскресенья, 28 ноября, в Украине с начала пандемии подтверждено уже 3 422 023 случая коронавируса. За минувшие сутки заболели 7483 человека, среди них 774 – это дети, а 105 – медработники.
Умерли от COVID-19 уже 85 117 украинцев (+400 летальных случаев за сутки), а победить болезнь смогли уже 2 910 237 граждан (+10 270 за день). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Кроме того, за день с коронавирусом или подозрениями на него в больницы госпитализировали 3456 человек.
В субботу, 27 ноября, в Украине сделали 139 476 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 43 353 человека, а завершили иммунизацию, получив вторую дозу, 96 123 украинца. Всего с начала кампании вакцинации сделано уже 24 194 260 уколов, полностью вакцинированы 10 904 799 человек, а одну дозу получили 13 289 461.
За сутки больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Киеве (549), Днепропетровской (698), Винницкой (548), Киевской (433) и Запорожской (415) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 549 случаев;
Винницкая область – 548 случаев;
Волынская область – 230 случаев;
Днепропетровская область – 698 случаев;
Донецкая область – 365 случаев;
Житомирская область – 334 случая;
Закарпатская область – 235 случаев;
Запорожская область – 415 случаев;
Ивано-Франковская область – 249 случаев;
Киевская область – 433 случая;
Кировоградская область – 176 случаев;
Луганская область – 28 случаев;
Львовская область – 306 случаев;
Николаевская область – 381 случай;
Одесская область – 223 случая;
Полтавская область – 298 случаев;
Ривненская область – 137 случаев;
Сумская область – 286 случаев;
Тернопольская область – 233 случая;
Харьковская область – 229 случаев;
Херсонская область – 76 случаев;
Хмельницкая область – 408 случаев;
Черкасская область – 205 случаев;
Черновицкая область – 135 случаев;
Черниговская область – 306 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Всемирной организации здравоохранения рассматривают несколько вариантов появления штамма Омикрон. Один из них таков: вариант мог образоваться в организме человека, у которого после перенесенного COVID-19 был слабый иммунитет, и он не смог полностью вылечиться.
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