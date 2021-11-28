В Украине выявлено меньше 8 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

София Закревская
Covid
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В Украине выявлено меньше 8 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро воскресенья, 28 ноября, в Украине с начала пандемии подтверждено уже 3 422 023 случая коронавируса. За минувшие сутки заболели 7483 человека, среди них 774 – это дети, а 105 – медработники.

Умерли от COVID-19 уже 85 117 украинцев (+400 летальных случаев за сутки), а победить болезнь смогли уже 2 910 237 граждан (+10 270 за день). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Кроме того, за день с коронавирусом или подозрениями на него в больницы госпитализировали 3456 человек.

В субботу, 27 ноября, в Украине сделали 139 476 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 43 353 человека, а завершили иммунизацию, получив вторую дозу, 96 123 украинца. Всего с начала кампании вакцинации сделано уже 24 194 260 уколов, полностью вакцинированы 10 904 799 человек, а одну дозу получили 13 289 461.

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За сутки больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Киеве (549), Днепропетровской (698), Винницкой (548), Киевской (433) и Запорожской (415) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 549 случаев;

  • Винницкая область – 548 случаев;

  • Волынская область – 230 случаев;

  • Днепропетровская область – 698 случаев;

  • Донецкая область – 365 случаев;

  • Житомирская область – 334 случая;

  • Закарпатская область – 235 случаев;

  • Запорожская область – 415 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 249 случаев;

  • Киевская область – 433 случая;

  • Кировоградская область – 176 случаев;

  • Луганская область – 28 случаев;

  • Львовская область – 306 случаев;

  • Николаевская область – 381 случай;

  • Одесская область – 223 случая;

  • Полтавская область – 298 случаев;

  • Ривненская область – 137 случаев;

  • Сумская область – 286 случаев;

  • Тернопольская область – 233 случая;

  • Харьковская область – 229 случаев;

  • Херсонская область – 76 случаев;

  • Хмельницкая область – 408 случаев;

  • Черкасская область – 205 случаев;

  • Черновицкая область – 135 случаев;

  • Черниговская область – 306 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус и вакцинация в Украине.
Ситуация с коронавирусом в Украине на 28 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Всемирной организации здравоохранения рассматривают несколько вариантов появления штамма Омикрон. Один из них таков: вариант мог образоваться в организме человека, у которого после перенесенного COVID-19 был слабый иммунитет, и он не смог полностью вылечиться.

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