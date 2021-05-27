Хроника коронавируса на 27 мая: в Индии за сутки заболели более 200 тысяч человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Тест на коронавирус

По состоянию на четверг, 27 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились 169 млн человек. За минувший день выявили 558 417 новых инфицированных, умерли еще 12 327. Всего болезнь унесла жизни более 3,5 млн жителей планеты.

При этом выздоровели свыше 150,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 211 тыс., Бразилии – 79 тыс. и Аргентине – 35 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • в Украине официально подтверждено 2 189 858 заражений, из которых 49 893 – это летальные случаи и 1 990 051 – выздоровления, поэтому активными больными остаются 149 914 граждан.

  • В Украину доставили вакцину Pfizer, впервые закупленную за средства госбюджета. Речь идет о 117 тыс. доз. Позже в Минздраве объяснили, кого вакцинируют новой партией этого препарата.

  • В Украине может уменьшиться ежедневный прирост новых случаев коронавируса в течение следующих двух недель. Такой прогноз дали ученые Национальной академии Украины.

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