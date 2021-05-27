Коронавирусом в Украине заболели 3,5 тысячи человек за сутки, выздоровели почти 17 тысяч
По состоянию на утро четверга, 27 мая, в Украине официально подтверждено 2 193 367случаев коронавирусной инфекции. Из них 3509 – обнаружены за прошедшие сутки, 193 ребенка и 82 медработника.
От COVID-19 в стране умерли уже 50 076 человек (+183 за сутки), выздоровели 2 006 918 (+16 867). Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 29 280 человек,
методом ИФА – 12 440 человек,
экспресс-тестами – 25 844 человека.
г. Киев – 454 случая;
Винницкая область – 76 случаев;
Волынская область – 100 случаев;
Днепропетровская область – 284 случая;
Донецкая область – 132 случая;
Житомирская область – 120 случаев;
Закарпатская область – 30 случаев;
Запорожская область – 187 случаев;
Ивано-Франковская область – 71 случай;
Киевская область – 194 случая;
Кировоградская область – 33 случая;
Луганская область – 59 случаев;
Львовская область – 278 случаев;
Николаевская область – 141 случай;
Одесская область – 84 случая;
Полтавская область – 111 случаев;
Ривненская область – 163 случая;
Сумская область – 81 случай;
Тернопольская область – 79 случаев;
Харьковская область – 233 случая;
Херсонская область – 138 случаев;
Хмельницкая область – 122 случая;
Черкасская область – 91 случай;
Черновицкая область – 89 случаев;
Черниговская область – 159 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украину доставили вакцину Pfizer, впервые закупленную за средства госбюджета. Речь идет о 117 тыс. доз. Позже в Минздраве объяснили, кого вакцинируют новой партией этого препарата.
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