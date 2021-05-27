Коронавирусом в Украине заболели 3,5 тысячи человек за сутки, выздоровели почти 17 тысяч

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
2 минуты
10,5 т.
Лечение коронавируса

По состоянию на утро четверга, 27 мая, в Украине официально подтверждено 2 193 367случаев коронавирусной инфекции. Из них 3509 – обнаружены за прошедшие сутки, 193 ребенка и 82 медработника.

От COVID-19 в стране умерли уже 50 076 человек (+183 за сутки), выздоровели 2 006 918 (+16 867). Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

Распространение коронавируса в Украине.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 29 280 человек,

  • методом ИФА – 12 440 человек,

  • экспресс-тестами – 25 844 человека.

Заболеваемость коронавирусом в регионах.
Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 454 случая;

  • Винницкая область – 76 случаев;

  • Волынская область – 100 случаев;

  • Днепропетровская область – 284 случая;

  • Донецкая область – 132 случая;

  • Житомирская область – 120 случаев;

  • Закарпатская область – 30 случаев;

  • Запорожская область – 187 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 71 случай;

  • Киевская область – 194 случая;

  • Кировоградская область – 33 случая;

  • Луганская область – 59 случаев;

  • Львовская область – 278 случаев;

  • Николаевская область – 141 случай;

  • Одесская область – 84 случая;

  • Полтавская область – 111 случаев;

  • Ривненская область – 163 случая;

  • Сумская область – 81 случай;

  • Тернопольская область – 79 случаев;

  • Харьковская область – 233 случая;

  • Херсонская область – 138 случаев;

  • Хмельницкая область – 122 случая;

  • Черкасская область – 91 случай;

  • Черновицкая область – 89 случаев;

  • Черниговская область – 159 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украину доставили вакцину Pfizer, впервые закупленную за средства госбюджета. Речь идет о 117 тыс. доз. Позже в Минздраве объяснили, кого вакцинируют новой партией этого препарата.

disclaimer_icon

Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаВакцинация в Украине и миреЛечение коронавируса в УкраинеКоронавирусМинистерство здравоохранения