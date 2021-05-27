Коронавирусом в Украине заболели 3,5 тысячи человек за сутки, выздоровели почти 17 тысяч

По состоянию на утро четверга, 27 мая, в Украине официально подтверждено 2 193 367случаев коронавирусной инфекции. Из них 3509 – обнаружены за прошедшие сутки, 193 ребенка и 82 медработника.

От COVID-19 в стране умерли уже 50 076 человек (+183 за сутки), выздоровели 2 006 918 (+16 867). Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 29 280 человек,

методом ИФА – 12 440 человек,

экспресс-тестами – 25 844 человека.

г. Киев – 454 случая;

Винницкая область – 76 случаев;

Волынская область – 100 случаев;

Днепропетровская область – 284 случая;

Донецкая область – 132 случая;

Житомирская область – 120 случаев;

Закарпатская область – 30 случаев;

Запорожская область – 187 случаев;

Ивано-Франковская область – 71 случай;

Киевская область – 194 случая;

Кировоградская область – 33 случая;

Луганская область – 59 случаев;

Львовская область – 278 случаев;

Николаевская область – 141 случай;

Одесская область – 84 случая;

Полтавская область – 111 случаев;

Ривненская область – 163 случая;

Сумская область – 81 случай;

Тернопольская область – 79 случаев;

Харьковская область – 233 случая;

Херсонская область – 138 случаев;

Хмельницкая область – 122 случая;

Черкасская область – 91 случай;

Черновицкая область – 89 случаев;

Черниговская область – 159 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украину доставили вакцину Pfizer, впервые закупленную за средства госбюджета. Речь идет о 117 тыс. доз. Позже в Минздраве объяснили, кого вакцинируют новой партией этого препарата.