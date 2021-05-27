В США одобрили экспериментальное лекарство от коронавируса
В США одобрили новое экспериментальное лекарство от коронавируса Sotrovimab VIR-7831. Его производит британская фармацевтическая компания GSK и ее американский партнер Vir Biotechnology.
Препарат разрешили для лечения COVID-19 у взрослых пациентов и подростков в возрасте от 12 лет и старше, вес которых превышает 40 кг, сообщили на сайте FDA.
Однако его нельзя давать больным, нуждающимся в кислородной терапии или механической вентиляции, входящим в группу риска прогрессирования до тяжелой формы коронавируса.
Sotrovimab относится к классу препаратов, называемых моноклональными антителами, которые имитируют естественные антитела, которые организм вырабатывает для борьбы с инфекцией.
Действие нового лекарства направлено против шипового белка SARS-CoV-2 и предназначено для блокирования прикрепления вируса и его проникновения в клетки человека.
Среди побочных эффектов препарата – анафилаксия – тяжелая, потенциально угрожающая жизни, системная реакция гиперчувствительности (аллергическая или неаллергическая), а также сыпь и диарея.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Израиль направит в Индию экспериментальный препарат от COVID-19, разработанный профессором Надиром Арвером из больницы "Ихилов".
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