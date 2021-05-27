Вторую дозу вакцины от COVID-19 получили 100 тысяч украинцев: сколько в других странах. Инфографика

В Украине по состоянию на утро 27 мая 107 524 человека получили две прививки от коронавируса. Это 0,2% от всего взрослого населения страны.

Согласно информации на портале Our World in Data, одну дозу вакцины почили чуть больше 1 млн украинцев. Это критически низкий показатель по сравнению с другими цивилизованными странами (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Так, в Израиле на 25 мая полную вакцинацию получили 59,2% взрослого населения (5,12 млн человек), в США – 39,2% (131,08 млн), а в Великобритании – 34,8% (23,62 млн).

При этом в России полностью вакцинировались 11,26 млн человек, в Италии – 10,66 млн, в Польше – 5,86 млн. Среди соседей Украины меньший показатель лишь у Молдовы – 50,7 тысяч.

Даже в южноафриканском Зимбабве вторую дозу вакцины получили уже более 281 тысячи граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки вакцинировали 15 131 человека, всего первую дозу вакцины получил 992 189 человек.

26 мая в страну прибыла новая партия вакцины против коронавируса производства Pfizer&BioNTech. На этот раз она впервые была закуплена за средства государственного бюджета.