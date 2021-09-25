Украина на третьем месте по количеству новых случаев COVID-19 в Европе и пятая волна в Грузии. Хроника коронавируса на 25 сентября
По данным Worldometers на субботу, 25 сентября, в Украине и мире коронавирусом заболели более 231,9 млн человек. За минувшие сутки выявили 499 104 новых инфицированных, умерли еще 8 458 пациентов. Всего от болезни скончались более 4,7 млн человек.
При этом выздоровели свыше 208,5 млн. За сутки больше всего новых случаев COVID-19 подтверждено в США (131 тыс.), Великобритании (35,6 тыс.) и Индии (29,5 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 379 483 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 55 424 заболевших умерли, а 2 240 388 пациентов вылечились.
Третья волна коронавируса, вызванная штаммом Дельта, может стать последней. Это возможно в случае высокого процента вакцинации в большинстве стран.
Сейчас у больных с COVID-19 реже наблюдается потеря вкуса и обоняния. Врач рассказал, на какие симптомы чаще всего жалуются пациенты.
Украина оказалась на третьем месте по количеству новых случаев болезни в Европе – 9 058 за сутки (данные за 23 сентября). Ее обогнали только Великобритания (35,6 тыс.) и Россия (21,3 тыс.).
В Грузии спрогнозировали, что новая (пятая) волна коронавируса в стране начнется уже в конце ноября. Она может быть тяжелой, если большая часть граждан к тому времени не вакцинируется.
В Финляндии уже в октябре могут отменить рекомендацию об удаленной работе, так как процент вакцинированного населения уже приближается к установленной правительством необходимой отметке.
При борьбе с коронавирусом, ОРВИ и рядом других инфекционных заболеваний лучше избегать алкогольных напитков, так как они могут усугубить ситуацию и осложнить лечение.
В Украине пик заболеваемости гриппом может произойти уже в октябре-ноябре. О том, кому нужно привиться, как получить вакцину и можно ли совмещать ее с COVID-препаратами, читайте в нашем материале по ссылке.
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