В Украине стало меньше 'оранжевых' областей: Минздрав обновил зоны карантина

По состоянию на субботу, 25 сентября, ситуация с коронавирусом в четырех регионах Украины соответствует "оранжевому" уровню эпидопасности. Это Днепропетровская, Донецкая, Тернопольская и Черкасская области.

Показатели во всех остальных регионах соответствуют "желтому" уровню. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

На Днепропетровщине, Донетчине, Тернопольщине и Черкасчине превышен уровень динамики госпитализаций пациентов с COVID-19. Этот показатель в областях составляет 52,6%, 73,5%, 53,7% и 107,0% соответственно при норме в 50% и меньше.

Кроме того, почти во всех областях страны превышена заболеваемость коронавирусом. Меньше максимально допустимого значения (75 человек на 100 тыс. населения) она только на Закарпатье (53) и Кировоградщине (40).

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Самая большая заболеваемость сейчас на Луганщине (436 больных на 100 тыс. населения) и в Черновицкой области (399).

Добавим: еще вчера, 24 сентября, к "оранжевому" уровню эпидемической опасности относили сразу девять регионов: Киев, Днепропетровскую, Донецкую, Киевскую, Луганскую, Николаевскую, Харьковскую, Херсонскую и Черкасскую области.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине подтверждено 8 267 новых случаев заражения коронавирусом. Больше 700 инфицированных – дети.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Житомирская, Ривненская, Львовская и Харьковская области через несколько недель могут оказаться в "красной" зоне карантина. Такое заявление сделал главный санврач Украины Игорь Кузин.