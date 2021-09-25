Харьковщина стала лидером по количеству новых случаев коронавируса: ситуация в регионах
В Украине за минувшие сутки выявили 8 267 новых случаев коронавируса. Лидерами по количеству инфицированных за сутки стали Харьковская (929), Днепропетровская (751) и Львовская (677) области.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Много новых случаев COVID-19 также в Запорожской (556), Донецкой (503) и Одесской (485) областях.
В Киеве за минувший день заболели 446 человек. За сутки победить болезнь смогли 153 жителя украинской столицы, а умерли пять пациентов.
Лидерами по количеству летальных исходов за сутки стали Львовская (15), Харьковская (12), Одесская (11) и Луганская (9) области.
При этом меньше всего новых заболевших за прошедший день в Кировоградской (41), Закарпатской (105), Винницкой (133) и Черниговской (146) областях. На первом месте по количеству тех, кто выздоровел, оказались Харьковщина (277), Черновицкая область (276), а также Одесчина и Днепропетровщина (по 260 человек в каждом регионе).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 446 случаев;
Винницкая область – 133 случая;
Волынская область – 216 случаев;
Днепропетровская область – 751 случай;
Донецкая область – 503 случая;
Житомирская область – 283 случая;
Закарпатская область – 105 случаев;
Запорожская область – 556 случаев;
Ивано-Франковская область – 220 случаев;
Киевская область – 290 случаев;
Кировоградская область – 41 случай;
Луганская область – 302 случая;
Львовская область – 677 случаев;
Николаевская область – 181 случай;
Одесская область – 485 случаев;
Полтавская область – 198 случаев;
Ривненская область – 268 случаев;
Сумская область – 201 случай;
Тернопольская область – 219 случаев;
Харьковская область – 929 случаев;
Херсонская область – 179 случаев;
Хмельницкая область – 276 случаев;
Черкасская область – 251 случай;
Черновицкая область – 411 случаев;
Черниговская область – 146 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что вчера, 24 сентября, в Украине в больницы с коронавирусом попали 2 035 пациентов. Среди более чем восьми тысяч заболевших 715 инфицированных – это дети.
Как сообщал OBOZREVATEL, штамм Дельта циркулирует уже во всех регионах Украины. За 23 сентября подтверждено около 960 случаев заражения этим вариантом.
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