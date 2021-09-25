Харьковщина стала лидером по количеству новых случаев коронавируса: ситуация в регионах

В Украине за минувшие сутки выявили 8 267 новых случаев коронавируса. Лидерами по количеству инфицированных за сутки стали Харьковская (929), Днепропетровская (751) и Львовская (677) области.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Много новых случаев COVID-19 также в Запорожской (556), Донецкой (503) и Одесской (485) областях.

В Киеве за минувший день заболели 446 человек. За сутки победить болезнь смогли 153 жителя украинской столицы, а умерли пять пациентов.

Лидерами по количеству летальных исходов за сутки стали Львовская (15), Харьковская (12), Одесская (11) и Луганская (9) области.

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При этом меньше всего новых заболевших за прошедший день в Кировоградской (41), Закарпатской (105), Винницкой (133) и Черниговской (146) областях. На первом месте по количеству тех, кто выздоровел, оказались Харьковщина (277), Черновицкая область (276), а также Одесчина и Днепропетровщина (по 260 человек в каждом регионе).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 446 случаев;

Винницкая область – 133 случая;

Волынская область – 216 случаев;

Днепропетровская область – 751 случай;

Донецкая область – 503 случая;

Житомирская область – 283 случая;

Закарпатская область – 105 случаев;

Запорожская область – 556 случаев;

Ивано-Франковская область – 220 случаев;

Киевская область – 290 случаев;

Кировоградская область – 41 случай;

Луганская область – 302 случая;

Львовская область – 677 случаев;

Николаевская область – 181 случай;

Одесская область – 485 случаев;

Полтавская область – 198 случаев;

Ривненская область – 268 случаев;

Сумская область – 201 случай;

Тернопольская область – 219 случаев;

Харьковская область – 929 случаев;

Херсонская область – 179 случаев;

Хмельницкая область – 276 случаев;

Черкасская область – 251 случай;

Черновицкая область – 411 случаев;

Черниговская область – 146 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что вчера, 24 сентября, в Украине в больницы с коронавирусом попали 2 035 пациентов. Среди более чем восьми тысяч заболевших 715 инфицированных – это дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, штамм Дельта циркулирует уже во всех регионах Украины. За 23 сентября подтверждено около 960 случаев заражения этим вариантом.