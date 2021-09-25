Харьковщина стала лидером по количеству новых случаев коронавируса: ситуация в регионах

София Закревская
София Закревская
Covid
2 минуты
119
Харьковщина стала лидером по количеству новых случаев коронавируса: ситуация в регионах

В Украине за минувшие сутки выявили 8 267 новых случаев коронавируса. Лидерами по количеству инфицированных за сутки стали Харьковская (929), Днепропетровская (751) и Львовская (677) области.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Много новых случаев COVID-19 также в Запорожской (556), Донецкой (503) и Одесской (485) областях.

В Киеве за минувший день заболели 446 человек. За сутки победить болезнь смогли 153 жителя украинской столицы, а умерли пять пациентов.

Лидерами по количеству летальных исходов за сутки стали Львовская (15), Харьковская (12), Одесская (11) и Луганская (9) области.

Видео дня

При этом меньше всего новых заболевших за прошедший день в Кировоградской (41), Закарпатской (105), Винницкой (133) и Черниговской (146) областях. На первом месте по количеству тех, кто выздоровел, оказались Харьковщина (277), Черновицкая область (276), а также Одесчина и Днепропетровщина (по 260 человек в каждом регионе).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 446 случаев;

  • Винницкая область – 133 случая;

  • Волынская область – 216 случаев;

  • Днепропетровская область – 751 случай;

  • Донецкая область – 503 случая;

  • Житомирская область – 283 случая;

  • Закарпатская область – 105 случаев;

  • Запорожская область – 556 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 220 случаев;

  • Киевская область – 290 случаев;

  • Кировоградская область – 41 случай;

  • Луганская область – 302 случая;

  • Львовская область – 677 случаев;

  • Николаевская область – 181 случай;

  • Одесская область – 485 случаев;

  • Полтавская область – 198 случаев;

  • Ривненская область – 268 случаев;

  • Сумская область – 201 случай;

  • Тернопольская область – 219 случаев;

  • Харьковская область – 929 случаев;

  • Херсонская область – 179 случаев;

  • Хмельницкая область – 276 случаев;

  • Черкасская область – 251 случай;

  • Черновицкая область – 411 случаев;

  • Черниговская область – 146 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что вчера, 24 сентября, в Украине в больницы с коронавирусом попали 2 035 пациентов. Среди более чем восьми тысяч заболевших 715 инфицированных – это дети.

Коронавирус в Украине: данные за 24 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, штамм Дельта циркулирует уже во всех регионах Украины. За 23 сентября подтверждено около 960 случаев заражения этим вариантом.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаХарьковЛечение коронавируса в УкраинеКоронавирусМинистерство здравоохранения