В Украине за сутки COVID-19 заболели больше 8 тыс. человек, умерли 130 пациентов

В Украине за минувшие сутки, 24 сентября, подтверждено 8 267 случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших 715 детей и 157 медработников. Всего с начала пандемии обнаружили 2 387 750 больных.

От COVID-19 в нашей стране умерли уже 55 557 человек (+133 за сутки), а победили болезнь 2 243 209 (+2 821 за сутки). Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. За минувший день в больницы госпитализировали 2 035 пациентов.

За сутки в Украине протестировано:

методом ПЦР – 39 360 человек;

методом ИФА – 10 699 человек;

экспресс-тестами – 29 020 человек.

За прошедший день в Украине сделали 159 004 прививки от COVID-19. Первой дозой иммунизировали 96 885 граждан, а вторую получили 62 119 человек.

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В течение пятницы, 24 сентября, больше всего подтвержденных новых случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киив – 446 случаев;

Винницкая область – 133 случая;

Волынская область – 216 случаев;

Днепропетровская область – 751 случай;

Донецкая область – 503 случая;

Житомирская область – 283 случая;

Закарпатская область – 105 случаев;

Запорожская область – 556 случаев;

Ивано-Франковская область – 220 случаев;

Киевская область – 290 случаев;

Кировоградская область – 41 случай;

Луганская область – 302 случая;

Львовская область – 677 случаев;

Николаевская область – 181 случай;

Одесская область – 485 случаев;

Полтавская область – 198 случаев;

Ривненская область – 268 случаев;

Сумская область – 201 случай;

Тернопольская область – 219 случаев;

Харьковская область – 929 случаев;

Херсонская область – 179 случаев;

Хмельницкая область – 276 случаев;

Черкасская область – 251 случай;

Черновицкая область – 411 случаев;

Черниговская область – 146 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач рассказал, что симптомы коронавируса у украинцев изменились. Теперь они уже реже жалуются на потеря вкусов и запахов, как это было в самом начале пандемии.