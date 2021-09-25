В Украине за сутки COVID-19 заболели больше 8 тыс. человек, умерли 130 пациентов
В Украине за минувшие сутки, 24 сентября, подтверждено 8 267 случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших 715 детей и 157 медработников. Всего с начала пандемии обнаружили 2 387 750 больных.
От COVID-19 в нашей стране умерли уже 55 557 человек (+133 за сутки), а победили болезнь 2 243 209 (+2 821 за сутки). Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. За минувший день в больницы госпитализировали 2 035 пациентов.
За сутки в Украине протестировано:
методом ПЦР – 39 360 человек;
методом ИФА – 10 699 человек;
экспресс-тестами – 29 020 человек.
За прошедший день в Украине сделали 159 004 прививки от COVID-19. Первой дозой иммунизировали 96 885 граждан, а вторую получили 62 119 человек.
В течение пятницы, 24 сентября, больше всего подтвержденных новых случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киив – 446 случаев;
Винницкая область – 133 случая;
Волынская область – 216 случаев;
Днепропетровская область – 751 случай;
Донецкая область – 503 случая;
Житомирская область – 283 случая;
Закарпатская область – 105 случаев;
Запорожская область – 556 случаев;
Ивано-Франковская область – 220 случаев;
Киевская область – 290 случаев;
Кировоградская область – 41 случай;
Луганская область – 302 случая;
Львовская область – 677 случаев;
Николаевская область – 181 случай;
Одесская область – 485 случаев;
Полтавская область – 198 случаев;
Ривненская область – 268 случаев;
Сумская область – 201 случай;
Тернопольская область – 219 случаев;
Харьковская область – 929 случаев;
Херсонская область – 179 случаев;
Хмельницкая область – 276 случаев;
Черкасская область – 251 случай;
Черновицкая область – 411 случаев;
Черниговская область – 146 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, врач рассказал, что симптомы коронавируса у украинцев изменились. Теперь они уже реже жалуются на потеря вкусов и запахов, как это было в самом начале пандемии.
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