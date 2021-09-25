В Украине за сутки COVID-19 заболели больше 8 тыс. человек, умерли 130 пациентов

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине за сутки COVID-19 заболели больше 8 тыс. человек, умерли 130 пациентов

В Украине за минувшие сутки, 24 сентября, подтверждено 8 267 случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших 715 детей и 157 медработников. Всего с начала пандемии обнаружили 2 387 750 больных.

От COVID-19 в нашей стране умерли уже 55 557 человек (+133 за сутки), а победили болезнь 2 243 209 (+2 821 за сутки). Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. За минувший день в больницы госпитализировали 2 035 пациентов.

За сутки в Украине протестировано:

  • методом ПЦР – 39 360 человек;

  • методом ИФА – 10 699 человек;

  • экспресс-тестами – 29 020 человек.

За прошедший день в Украине сделали 159 004 прививки от COVID-19. Первой дозой иммунизировали 96 885 граждан, а вторую получили 62 119 человек.

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В течение пятницы, 24 сентября, больше всего подтвержденных новых случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киив – 446 случаев;

  • Винницкая область – 133 случая;

  • Волынская область – 216 случаев;

  • Днепропетровская область – 751 случай;

  • Донецкая область – 503 случая;

  • Житомирская область – 283 случая;

  • Закарпатская область – 105 случаев;

  • Запорожская область – 556 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 220 случаев;

  • Киевская область – 290 случаев;

  • Кировоградская область – 41 случай;

  • Луганская область – 302 случая;

  • Львовская область – 677 случаев;

  • Николаевская область – 181 случай;

  • Одесская область – 485 случаев;

  • Полтавская область – 198 случаев;

  • Ривненская область – 268 случаев;

  • Сумская область – 201 случай;

  • Тернопольская область – 219 случаев;

  • Харьковская область – 929 случаев;

  • Херсонская область – 179 случаев;

  • Хмельницкая область – 276 случаев;

  • Черкасская область – 251 случай;

  • Черновицкая область – 411 случаев;

  • Черниговская область – 146 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Данные по коронавирусу в Украине за 24 сентября.
Вакцинация от коронавируса в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач рассказал, что симптомы коронавируса у украинцев изменились. Теперь они уже реже жалуются на потеря вкусов и запахов, как это было в самом начале пандемии.

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