В Индии разработали принципиально новую COVID-вакцину: что известно о препарате

В связи с тем, что геном коронавируса постоянно меняется и он мутирует, человечеству нужны новые способы защиты от COVID-19. Так была разработана вакцина принципиально нового типа – ДНК-препарат ZyCoV-D. Она отличается от уже существующих мРНК и векторных вакцин.

Новую вакцину создала известная индийская фармацевтическая компания Zydus Cadila. Этот препарат эффективен и уже одобрен в Индии для людей от 12 лет. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, ДНК-вакцина на 67% защищает от симптоматического COVID-19. Оно проводилось, когда в стране свирепствовал штамм Дельта.

Ее должны начать использовать для иммунизации населения Индии уже в конце сентября. До конца этого года в Zydus Cadila планируют изготовить 50 миллионов доз новой вакцины.

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Отметим, что ДНК-вакцина является более простой и, соответственно, дешевле остальных, а также быстрее изготавливается. Кроме того, ее вводят под кожу под высоким давлением без иглы, а не внутримышечно, что делает процедуру менее болезненной.

Новая вакцина ZyCoV-D, как и векторные Oxford-AstraZeneca и Johnson & Johnson, содержит в себе генетическую информацию о строении шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2. Главным отличием является то, что ДНК в ней не упакована в другие вирусы, доставляющие ее к клеткам человеческого организма.

Сами плазмидные ДНК быстро разрушаются (от недели до месяца), а вот накопленный иммунитет в виде антител остается. Отмечается, что для достижения необходимой эффективности вакцины ZyCoV-D нужно введение трех доз.

"Это действительно важный шаг вперед в борьбе против COVID-19 во всем мире, потому что он демонстрирует, что у нас есть еще один класс вакцин, который мы можем использовать", – сказал Питер Ричмонд, детский иммунолог из Университета Западной Австралии.

Сейчас в мире исследуют еще больше десятка похожих ДНК-вакцин. Если их применение окажется успешным, за такими препаратами будет будущее вакцинологии, считает Шахид Джамиль, вирусолог из Университета Ашока.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле официально зарегистрировали новую вакцину от AstraZeneca – Vaxzevria. Ее будут применять для иммунизации тех, кому не подходит Pfizer и Moderna.