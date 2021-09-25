Россия установила рекорд по числу новых случаев COVID-19 с середины августа

София Закревская
София Закревская
Covid
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Россия установила рекорд по числу новых случаев COVID-19 с середины августа

В России за минувший день, 24 сентября, выявили 22 041 новый случай коронавирусной инфекции. В последний раз суточный прирост заболевших превышал отметку в 22 тыс. еще в середине августа этого года.

Такие данные опубликовал оперативный штаб РФ по борьбе с болезнью. Добавим, что за сутки от COVID-19 умерли 822 россиянина, такие высокие показатели летальности фиксируют уже пятый день подряд.

Ситуация с коронавирусом в РФ на 25 сентября.

Больше всего инфицированных традиционно в Москве (3 211), Санкт-Петербурге (1 907) и Московской области (1 106). Лидерами по смертности стали Москва – 63, Санкт-Петербург – 50 и Свердловская область – 40.

Видео дня

Всего с начала пандемии в России коронавирусом заболели 7 398 415 человек, 6 590 933 из них смогли победить болезнь. При этом COVID-19 унес жизни 203 095 граждан РФ.

Суточный прирост новых случаев инфицирования в РФ.
Суточный прирост смертей.
Ситуация с коронавирусом в РФ на 25 сентября.
Коронавирус в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября в России был установлен рекорд суточной смертности от коронавируса, в этот день скончались 828 пациентов.

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