Россия установила рекорд по числу новых случаев COVID-19 с середины августа
В России за минувший день, 24 сентября, выявили 22 041 новый случай коронавирусной инфекции. В последний раз суточный прирост заболевших превышал отметку в 22 тыс. еще в середине августа этого года.
Такие данные опубликовал оперативный штаб РФ по борьбе с болезнью. Добавим, что за сутки от COVID-19 умерли 822 россиянина, такие высокие показатели летальности фиксируют уже пятый день подряд.
Больше всего инфицированных традиционно в Москве (3 211), Санкт-Петербурге (1 907) и Московской области (1 106). Лидерами по смертности стали Москва – 63, Санкт-Петербург – 50 и Свердловская область – 40.
Всего с начала пандемии в России коронавирусом заболели 7 398 415 человек, 6 590 933 из них смогли победить болезнь. При этом COVID-19 унес жизни 203 095 граждан РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября в России был установлен рекорд суточной смертности от коронавируса, в этот день скончались 828 пациентов.
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