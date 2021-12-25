Отмена рейсов из-за Омикрона и 800 тысяч заболевших за сутки. Хроника коронавируса на 25 декабря
В Украине и мире с начала пандемии коронавируса выявлено уже 279,3 млн случаев заражения. Умерли 5,4 млн пациентов, а победить болезнь смогли 249,6 млн человек.
За сутки прибавилось 814 110 инфицированных, больше всего в США (+197 856), Великобритании (+122 186) и Франции (+94 124). За день зафиксировано 5826 летальных случаев, лидерами по смертности стали такие страны: Россия (998), США (747) и Польша (596). Украина на шестом месте.
В последние дни в ряде стран фиксируют рекордную с начала пандемии заболеваемость коронавирусом. Сложная ситуация в Великобритании и Италии.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
3 637 038 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 94 432 пациента умерли, а 3 408 294 человека выздоровели.
Штамм коронавируса Омикрон обнаружен уже в 110 странах мира, а в некоторых европейских государствах он даже стал доминирующим. Во многих странах усилили карантин и изменили правила въезда.
Люди, которые заразились коронавирусом после прививки, могут получить "супериммуннитет" против разных штаммов COVID-19.
Главное за 25 декабря:
Авиакомпании Lufthansa (Германия), Delta Air Lines и United Airlines (США) отменили перед Рождеством сотни международных и внутренних рейсов. Причиной стало заражение сотрудников штаммом Омикрон.
В Японии одобрили первый препарат в таблетках для лечения COVID-19 – "Молнупиравир". Его производит немецкая компания Merck.
Маски для лица продолжают играть важную роль во время пандемии коронавируса. Исследования показали, что их эффективность зависит не только от материала, но и от того, как маска "сидит" на лице.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.