Отмена рейсов из-за Омикрона и 800 тысяч заболевших за сутки. Хроника коронавируса на 25 декабря

В Украине и мире с начала пандемии коронавируса выявлено уже 279,3 млн случаев заражения. Умерли 5,4 млн пациентов, а победить болезнь смогли 249,6 млн человек.

За сутки прибавилось 814 110 инфицированных, больше всего в США (+197 856), Великобритании (+122 186) и Франции (+94 124). За день зафиксировано 5826 летальных случаев, лидерами по смертности стали такие страны: Россия (998), США (747) и Польша (596). Украина на шестом месте.

В последние дни в ряде стран фиксируют рекордную с начала пандемии заболеваемость коронавирусом. Сложная ситуация в Великобритании и Италии.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 637 038 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 94 432 пациента умерли, а 3 408 294 человека выздоровели.

Штамм коронавируса Омикрон обнаружен уже в 110 странах мира, а в некоторых европейских государствах он даже стал доминирующим. Во многих странах усилили карантин и изменили правила въезда.

Люди, которые заразились коронавирусом после прививки, могут получить "супериммуннитет" против разных штаммов COVID-19.

Главное за 25 декабря:

Авиакомпании Lufthansa (Германия), Delta Air Lines и United Airlines (США) отменили перед Рождеством сотни международных и внутренних рейсов . Причиной стало заражение сотрудников штаммом Омикрон.

В Японии одобрили первый препарат в таблетках для лечения COVID-19 – "Молнупиравир". Его производит немецкая компания Merck.

Маски для лица продолжают играть важную роль во время пандемии коронавируса. Исследования показали, что их эффективность зависит не только от материала, но и от того, как маска "сидит" на лице.