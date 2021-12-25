Омикрон в Европе набирает силу: Италия, Франция и Британия побили рекорды по заболеваемости

Штамм Омикрон выявлен уже в 110 странах мира. Он продолжает активно распространяться, в том числе и по Европе, вызывая рекордную заболеваемость среди населения.

Чтобы предотвратить вспышки COVID-19, власти европейских государств принимают решение об ужесточении карантина и отмене массовых мероприятий. О том, в каких странах из-за Омикрона уже зафиксировали максимальные показатели заражения, читайте в материале OBOZREVATEL.

Великобритания

За прошлую неделю в Соединенном Королевстве коронавирусом заразилось 1,7 миллиона человек. Это рекордный для страны показатель с самого начала пандемии.

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На данный момент ситуация такова: за неделю в Великобритании, где сейчас доминирует Омикрон, заболел каждый 35-й человек. Больше всего новых случаев было зарегистрировано 23 декабря – 122 186.

Всего в стране уже 11,8 млн заболевших.

Предотвратить распространение Омикрона там решили ускорением темпов вакцинации, а местами введением бустерных или даже обязательных прививок. А параллельно – введением карантинных запретов.

Италия

В Италии рекордное количество новых случаев коронавируса составило 50 559 человек за сутки. Больше всего зараженных было в Ломбардии – более 16 тысяч человек.

В стране из-за Омикрона начали массово болеть дети, в связи с чем эксперты призвали ускорить вакцинацию населения. Люди из группы риска и категория 80+ при этом болеют реже, поскольку процент вакцинированных среди них гораздо выше. Более того, многие получили и бустерную дозу вакцины.

Всего в Италии было выявлено 5,5 млн случаев COVID-19.

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью в стране вернули обязательный масочный режим на улице, а также запретили все массовые празднования Нового года и закрыли дискотеки и клубы до 31 января.

Испания

В Испании в четверг, 23 декабря, выявили максимальное количество новых случаев коронавируса за сутки – 72 912. Рекорды по заболеваемости страна бьет третий день подряд: в среду – 60 041 инфицированный, а во вторник – 49 823.

За неделю заболеваемость в стране увеличилась на 250%. Всего же в Испании с начала пандемии выявили уже 5,7 млн зараженных.

В Испании уже вернули ряд жестких карантинных мер, в частности, ношение масок на улице и в людных местах. Кроме того, в Каталонии ввели ночной комендантский час и ограничение на собрания группами – не более 10 человек. В Мурсии и Кантабрии также было решено ограничить активность местных жителей в ночное время.

Франция

Во Франции рекордная заболеваемость коронавирусом за сутки с начала пандемии – 94 124 случая – зафиксирована 24 декабря. За день до этого было 91 608 заражений.

Всего в стране уже 8,9 млн заболевших.

Из-за того, что во Франции быстро распространяется Омикрон, сперва власти ограничили въезд из Великобритании, где этот вариант доминирует, а после ввели обязательные отрицательные тесты на COVID для поездки на курортные территории. Последняя мера коснется как французов, так и иностранцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, штамм Омикрон впервые выявили месяц назад. Страны "Большой семерки" называют его угрозой глобальной системе здравоохранения, а ВОЗ предупреждает, что это только начало. Все, что известно об этом варианте коронавируса, вы найдете в нашем материале.