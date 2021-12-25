В Испании зафиксировали максимум заражения COVID-19: из-за Омикрона заболеваемость увеличилась на 250% за неделю
В Испании в четверг, 23 декабря, выявили максимальное количество новых случаев коронавируса за сутки – 72 912. Рекорды по заболеваемости страна бьет третий день подряд: в среду – 60 041 инфицированный, а во вторник – 49 823.
Об сообщили на сайте Министерства здравоохранения Испании. За неделю заболеваемость в стране увеличилась на 250%: еще в прошлый четверг, 16 декабря, за день было всего 28,9 тысяч зараженных.
Причиной всплеска коронавируса стал новый более заразный штамм Омикрон. На данный момент этот вариант выявлен уже в 110 странах мира, а в некоторых европейских государствах он стал доминирующим.
В связи с ухудшением ситуации с заболеваемости в Испании вернули ряд жестких карантинных мер, в частности, ношение масок на улице и в людных местах.
В Каталонии ввели ночной комендантский час и ограничение на собрания группами – не более 10 человек. В Мурсии и Кантабрии также было решено ограничить активность местных жителей в ночное время.
Кроме того, в стране для ресторанов и спортзалов теперь будет действовать ограничение на прием посетителей – 50% вместимости, а для магазинов и культурных заведений – 70%.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии за сутки обнаружили рекордное с начала пандемии количество заражений коронавирусом – 50 559. Рекорд установлен и в Великобритании – 1,7 миллиона человек заболели COVID-19 в течение недели.
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