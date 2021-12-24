В Британии зафиксировали рекордное количество заражений COVID-19 – 1,7 млн за неделю

В Великобритании за прошлую неделю коронавирусом заразилось 1,7 миллиона человек. Такое количество стало рекордным за все время пандемии.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на новые данные Управления национальной статистики. Таким образом, в стране заболел каждый 35-й человек.

Данные, которые охватывают период с 13 по 19 декабря, показывают, что в Лондоне заболел каждый 20-й житель города, в Уэльсе – каждый 45-й, в Шотландии – каждый 65-й, в Северной Ирландии – каждый 40-й.

С начала пандемии в Великобритании, население которой составляет 68 млн человек, коронавирус был зафиксирован у 11,2 млн жителей страны.

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Из них 9,9 млн граждан выздоровели и 147 тысяч скончались.

Ранее сообщалось, что на штамм Омикрон в Великобритании приходился каждый второй случай заражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый штамм коронавируса унес жизни минимум 12 британцев.