В Лондоне Омикрон начинает доминировать над другими штаммами, количество госпитализаций выросло на 50%

Штамм коронавируса Омикрон становится доминирующим в Лондоне. На него приходится каждый второй случай заражения в городе.

Об этом 14 декабря заявил директор Департамента общественного здравоохранения, профессор Кевин Фентон, передает Daily Mail. Также зафиксировано рекордное количество заболеваний с января – до 537 случаев на 100 тысяч населения.

Также почти в два раза выросли показатели госпитализации возросли. В среднем в больницы попадает 140 человек в сутки.

В мэрии рассматривают возможность усиления карантина в городе.

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Всего же по стране каждый пятый случай заражения приходится на Омикрон. Эксперты прогнозируют, что к Новому году он обгонит Дельту. Быстрее всего новый штамм распространяется в Шотландии и Южном Нортгемптоншире.

Напомним, что накануне в Великобритании зафиксировали первую смерть от осложнений, вызванных Омикроном. Всего же в стране, по состоянию на 13 декабря, было около 3 тысяч зараженных этим вариантом коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Омикрон обнаружили уже в 77 странах мира, а темпы его распространения оказались выше, чем у других штаммов.