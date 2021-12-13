В Британии подтвержден первый случай смерти от штамма Омикрон

В Великой Британии, как минимум один человек умер от штамма Омикрон. В связи с этим необходимо отказаться от утверждения, что это более мягкая версия коронавируса и признать абсолютную скорость, с которой он распространяется среди населения.

Об этом заявил во время посещения центра вакцинации в Паддингтоне на западе Лондона премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет The Guardian. По его словам, на фоне вновь открывшегося факта нужно ускорить программу бустерных инъекций в Британии.

Премьер назвал такую меру главным, что можно сделать в этой ситуации.

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Ранее в связи с резким ростом числа заражений новым штаммом коронавируса Омикрон Великобритания запустила кампанию по ревакцинации от COVID-19 третьей дозой вакцины. Все желающие в возрасте 18 лет и старше смогут получить ее уже до Нового года.

Общее количество подтвержденных случаев Омикрон в стране по состоянию на 12 декабря составляло 3137.

Ранее ученые спрогнозировали, что без ужесточения карантинных ограничений штамм коронавируса Омикрон может стать причиной 25-75 тысяч смертей в течение следующих пяти месяцев в Англии. При этом есть вероятность, что этот вариант COVID-19 станет доминирующим в стране уже до конца этого месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее ученые из Великобритании выявили "невидимую" версию штамма Омикрон. Так ее называют из-за невозможности обнаружить при помощи ПЦР-тестов.

В Великобритании в течение недели умерли двое учеников одной школы после заражения коронавирусом. У одного из них случился инсульт, вызванный COVID-19. Подростков собирались вакцинировать за две недели до этого, но отложили прививки.