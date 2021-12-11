В Англии спрогнозировали до 75 тысяч смертей из-за штамма Омикрон к апрелю

Без ужесточения карантинных ограничений штамм коронавируса Омикрон может стать причиной 25-75 тысяч смертей в течение следующих пяти месяцев в Англии. При этом, есть вероятность, что этот вариант COVID-19 станет доминирующим в стране уже до конца этого месяца.

Об этом правительство Великобритании предупредили Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины в результате нового исследования, пишет The Guardian. Отмечается, что даже при самом оптимистичном сценарии Омикрон приведет к более чем 2000 ежедневных госпитализаций, а смертей – 24 700 в период с 1 декабря по 30 апреля.

Доктор Ник Дэвис из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний подчеркнул, что ранние оценки свидетельствуют о том, что в целом Омикрон быстро обгоняет Дельта, в значительной степени уклоняясь от защиты вакцин.

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"Если нынешние тенденции сохранятся, то к концу декабря на долю Омикрона может приходиться половина случаев заболевания в Великобритании", – считает он.

При этом ученые высказали уверенность, что бустерные прививки обеспечивают дополнительную защиту от Омикрона, поэтому более широкое применение вакцины может снизить количество инфекций, госпитализаций и смертей.

Прогнозируется, что введение в начале 2022 года дополнительных мер контроля, таких как ограничение количества посетителей в учреждениях, закрытие некоторых развлекательных заведений и дистанционная работа сократит число госпитализаций на 53 000 и смертей на 7 600. При этом, ученые отметили, что ношение масок, социальное дистанцирование и вакцинация жизненно необходимы, но их может оказаться недостаточно.

В правительстве страны заявили, что продолжают внимательно изучать все появляющиеся данные о новом штамме и призвали всех следовать правилам: носить защитную маску, работать дома, если есть такая возможность, регулярно сдавать анализы и приходить за ревакцинацией по вызову.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Омикрон распространяется очень быстро и способен передаваться между людьми, получившими две прививки от COVID-19. По его словам, новый штамм отличается от предыдущих своей конфигурацией и впоследствии снижает иммунитет, полученный после вакцинации. Поэтому всем, кто близко контактировал с зараженными штаммом Омикрон, необходимо находиться в изоляции в течение 10 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Великобритании одобрили для лечения COVID-19 препарат Sotrovimab, который сокращает госпитализацию и смертность на 79%. Он предназначен для людей с легкой и умеренной степенью тяжести протекания коронавируса.

Ученый из Великобритании заявил, что бустерные прививки против коронавируса могут помочь людям защититься от его нового варианта Омикрон. А лучшими вакцинами для такой иммунизации будут Pfizer и Moderna.