Коронавирус убил двух детей из одной школы в Британии: подробности трагедии

В графстве Стаффордшир в Великобритании в течение недели умерли двое учеников одной школы после заражения коронавирусом. У одного из них случился инсульт, вызванный COVID-19.

Как пишет Daily Mail, это был 14-летний Мохаммед Хабиб, ученик 10 класса католического колледжа Святого Иоанна Фишера в Ньюкасл-андер-Лайме. Подросток умер 24 октября. Медицинское обследование показало у него кровоизлияние в мозг.

Второй школьник, 15-летний Гарри Тауэрс, умер 30 октября. Расследование его смерти все еще продолжается. Сестра школьника сообщила, что мальчик был не вакцинирован. Он получил отрицательный тест на COVID-19 всего за два дня до смерти и планировал вернуться в школу, но состояние ухудшилось и он скончался.

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Отмечается, что ни у одного из мальчиков не было хронических заболеваний. При этом, ученики этой школы должны были получить прививки против COVID-19 всего за несколько недель до смерти двух подростков, но вакцинацию перенесли и предложили детям только прививки от гриппа. В правительстве пока никак не прокомментировали задержку вакцинации в учреждении.

Напомним, детям от 12 до 15 лет в Великобритании предлагают вакцинироваться только одной дозой препарата Pfizer. 16 и 17-летние подростки могут получить вторую прививку. Регулятор страны решил, что польза от вакцинации "очевидно" превосходит риски осложнений от коронавируса и летальных исходов.

При этом в случае инфицирования коронавирусом несовершеннолетние от 12 до 17 лет должны подождать 12 недель, прежде чем пройти вакцинацию. Это может снизить риск сердечных осложнений.

Кроме того, в Англии ученикам 7 класса и старше "настоятельно рекомендовали" носить маски в общественных местах. Такое решение приняли в Министерстве образования – поскольку на территории Великобритании зафиксировали случаи заражения штаммом коронавируса Омикрон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ученые спрогнозировали, что без ужесточения карантинных ограничений штамм коронавируса Омикрон может стать причиной 25-75 тысяч смертей в течение следующих пяти месяцев в Англии.

В Великобритании одобрило для лечения COVID-19 препарат Sotrovimab, который сокращает госпитализацию и смертность на 79%. Он предназначен для людей с легкой и умеренной степенью тяжести протекания коронавируса,