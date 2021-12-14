Кипр вводит экспресс-тесты для туристов, а Норвегия запрещает продажу спиртного из-за Омикрона. Хроника коронавируса на 14 декабря
За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 453,5 тыс. жителей планеты, поэтому общее количество инфицирований достигло 271 млн. Из них 5,3 млн человек (+4813) умерли от осложнений болезни, однако 243,6 млн (+484 тыс.) побороли ее, вылечившись.
В Германии начали делать прививки против COVID-19 детям 5-11 лет препаратом Pfizer&BioNTech. А в Украине расширили программу "є.Підтримка" – с 2022 года за "тысячу президента" полностью вакцинированные люди 60+ смогут купить лекарства.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
в Украине зарегистрировано 3 563 165 всех случаев заражения, 91 215 из них привели к смерти, однако 3 205 879 человек выздоровели. В настоящее время болеют около 266 тысяч украинцев.
Премьер Британии Борис Джонсон заявил о по крайней мере одном летальном случае в стране из-за инфицирования вариантом Омикрон. Поэтому он призвал не воспринимать этот мутированный штамм как более мягкую форму вируса.
ЕС запустил механизм обмена вакцинами со странами "Восточного партнерства", включая Украину. На его реализацию намерены выделить €35 млн.
В Австрии первую дозу вакцины против коронавируса уже получили более 85 тыс. детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщил в своем Twitter глава Минздрава страны Вольфганг Мюкштайн.
На Кипре туристов обяжут сдавать экспресс-тесты на COVID-19. Правило вступит в силу с 15 декабря, сообщили в консульском отделе украинского посольства в Республике Кипр.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ, согласно которому в Украине разрешат вакцинировать против коронавируса третьей дозой людей с ослабленным иммунитетом.
В Норвегии с 15 декабря будет запрещена продажа алкогольных напитков в барах и ресторанах. Такие меры якобы призваны сдержать распространение в стране штамма Омикрон.
Британские ученые обнаружили, что две прививки против COVID-19 не вызывают достаточного количества антител против варианта Омикрон. Это увеличивает вероятность инфицирования тех, кто ранее переболел, или у вакцинированных, пишет Reuters со ссылкой на исследования.
Пятеркой стран-лидеров по количеству новых заражений стали США – 93,8 тыс., Британия – 54,6 тыс., Россия – 29,5 тыс., Германия – 28,8 тыс. и Турция – 18,8 тыс. Украина же по этому показателю заняла 24 место в мире и 16-е в Европе.
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