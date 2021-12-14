Кипр вводит экспресс-тесты для туристов, а Норвегия запрещает продажу спиртного из-за Омикрона. Хроника коронавируса на 14 декабря

За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 453,5 тыс. жителей планеты, поэтому общее количество инфицирований достигло 271 млн. Из них 5,3 млн человек (+4813) умерли от осложнений болезни, однако 243,6 млн (+484 тыс.) побороли ее, вылечившись.

В Германии начали делать прививки против COVID-19 детям 5-11 лет препаратом Pfizer&BioNTech. А в Украине расширили программу "є.Підтримка" – с 2022 года за "тысячу президента" полностью вакцинированные люди 60+ смогут купить лекарства.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине зарегистрировано 3 563 165 всех случаев заражения, 91 215 из них привели к смерти, однако 3 205 879 человек выздоровели. В настоящее время болеют около 266 тысяч украинцев.

Премьер Британии Борис Джонсон заявил о по крайней мере одном летальном случае в стране из-за инфицирования вариантом Омикрон . Поэтому он призвал не воспринимать этот мутированный штамм как более мягкую форму вируса.

ЕС запустил механизм обмена вакцинами со странами "Восточного партнерства", включая Украину. На его реализацию намерены выделить €35 млн.

В Австрии первую дозу вакцины против коронавируса уже получили более 85 тыс. детей в возрасте от 5 до 11 лет . Об этом сообщил в своем Twitter глава Минздрава страны Вольфганг Мюкштайн.

На Кипре туристов обяжут сдавать экспресс-тесты на COVID-19 . Правило вступит в силу с 15 декабря, сообщили в консульском отделе украинского посольства в Республике Кипр.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ, согласно которому в Украине разрешат вакцинировать против коронавируса третьей дозой людей с ослабленным иммунитетом.

В Норвегии с 15 декабря будет запрещена продажа алкогольных напитков в барах и ресторанах . Такие меры якобы призваны сдержать распространение в стране штамма Омикрон.

Британские ученые обнаружили, что две прививки против COVID-19 не вызывают достаточного количества антител против варианта Омикрон . Это увеличивает вероятность инфицирования тех, кто ранее переболел, или у вакцинированных, пишет Reuters со ссылкой на исследования.

Пятеркой стран-лидеров по количеству новых заражений стали США – 93,8 тыс., Британия – 54,6 тыс., Россия – 29,5 тыс., Германия – 28,8 тыс. и Турция – 18,8 тыс. Украина же по этому показателю заняла 24 место в мире и 16-е в Европе.