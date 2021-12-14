Кипр вводит экспресс-тесты для туристов, а Норвегия запрещает продажу спиртного из-за Омикрона. Хроника коронавируса на 14 декабря

Марина Лисничук
Covid
2 минуты
18
Коронавирус в мире

За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 453,5 тыс. жителей планеты, поэтому общее количество инфицирований достигло 271 млн. Из них 5,3 млн человек (+4813) умерли от осложнений болезни, однако 243,6 млн (+484 тыс.) побороли ее, вылечившись.

В Германии начали делать прививки против COVID-19 детям 5-11 лет препаратом Pfizer&BioNTech. А в Украине расширили программу "є.Підтримка" – с 2022 года за "тысячу президента" полностью вакцинированные люди 60+ смогут купить лекарства.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Информация о COVID-19 в мире
Видео дня
Топ-15 стран с самым высоким суточным приростом заражений COVID-19

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • в Украине зарегистрировано 3 563 165 всех случаев заражения, 91 215 из них привели к смерти, однако 3 205 879 человек выздоровели. В настоящее время болеют около 266 тысяч украинцев.

  • Премьер Британии Борис Джонсон заявил о по крайней мере одном летальном случае в стране из-за инфицирования вариантом Омикрон. Поэтому он призвал не воспринимать этот мутированный штамм как более мягкую форму вируса.

  • ЕС запустил механизм обмена вакцинами со странами "Восточного партнерства", включая Украину. На его реализацию намерены выделить €35 млн.

Количество случаев COVID-19, зарегистрированных в каждом регионе Украины
Главное на 14 декабря:

  • В Австрии первую дозу вакцины против коронавируса уже получили более 85 тыс. детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщил в своем Twitter глава Минздрава страны Вольфганг Мюкштайн.

  • На Кипре туристов обяжут сдавать экспресс-тесты на COVID-19. Правило вступит в силу с 15 декабря, сообщили в консульском отделе украинского посольства в Республике Кипр.

  • Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ, согласно которому в Украине разрешат вакцинировать против коронавируса третьей дозой людей с ослабленным иммунитетом.

  • В Норвегии с 15 декабря будет запрещена продажа алкогольных напитков в барах и ресторанах. Такие меры якобы призваны сдержать распространение в стране штамма Омикрон.

  • Британские ученые обнаружили, что две прививки против COVID-19 не вызывают достаточного количества антител против варианта Омикрон. Это увеличивает вероятность инфицирования тех, кто ранее переболел, или у вакцинированных, пишет Reuters со ссылкой на исследования.

  • Пятеркой стран-лидеров по количеству новых заражений стали США – 93,8 тыс., Британия – 54,6 тыс., Россия – 29,5 тыс., Германия – 28,8 тыс. и Турция – 18,8 тыс. Украина же по этому показателю заняла 24 место в мире и 16-е в Европе.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Украинановости мирановости УкраиныКоронавирусвирусобзор СМИ