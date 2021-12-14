В Италии продлили чрезвычайное положение еще на три месяца из-за Омикрона

Власти Италии на фоне опасений из-за угрозы нового штамма коронавируса Омикрон продлили чрезвычайное положение еще на три месяца. Такой режим будет действовать в стране как минимум до 31 марта.

Решение было принято Советом министров страны, заседание которого состоялось во вторник, 14 декабря, передает La Repubblica. В декабре истек срок прошлого режима ЧП.

Впервые его было введено в январе 2020 года и с тех пор неоднократно продлевалось. Таким образом в стране продлили все меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

В частности чрезвычайное положение дает правительству больше полномочий и позволяет обходить бюрократические процедуры в принятии решений, которые обычно требуют много времени. Помимо этого, Минздрав страны постановил, что туристы, которые планируют посетить Италию, перед отъездом должны будут сделать тест на коронавирус.

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Кроме того, европейцы, которые не имеют зеленого сертификата о вакцинации по приезду в страну должны будут пройти пятидневный карантин.

По состоянию на 14 декабря Италия сообщила о 27 подтвержденных случаев заражения граждан штаммом Омикрон. Отметим, что с февраля 2020 года в Италии зарегистрировано 135 049 смертей, связанных с COVID-19. Этот показатель является вторым по величине числом жертв в Европе после Великобритании и девятым по величине в мире.

Напомним: ранее Италия ужесточила ограничения для людей, которые еще не прошли вакцинацию от COVID-19. Согласно новым правилам, только люди, которые получили две дозы вакцины или недавно выздоровели от COVID-19, могут посещать закрытые помещения в барах и ресторанах, музеи, кинотеатры и спортивные мероприятия. Кроме того, с понедельника COVID-сертификат стал обязательным для проезда на всех видах общественного транспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Румыния ужесточила карантинные ограничения в связи с выявлением в стране первых двух случаев заражения штаммом Омикрон. Теперь граждане страны и иностранцы при пересечении границы должны пройти отрицательный тест ПЦР на COVID-19 не позднее 48 часов.