В Румынии ужесточают ограничения из-за штамма 'Омикрон': что нужно знать туристам

С понедельника, 6 декабря, Румыния ужесточает карантинные ограничения в связи с выявлением в стране первых двух случаев заражения штаммом Омикрон. Теперь граждане страны и иностранцы при пересечении границы должны пройти отрицательный тест ПЦР на COVID-19 не позднее 48 часов.

В то же время правительство Румынии приняло решение обязать каждого въезжающего заполнить форму определения местонахождения пассажира (Passenger Locator Form). Об этом сообщает сайт Digi24.

Стоит отметить, что требование о предоставлении при въезде отрицательного ПЦР-теста распространяется и на вакцинированных людей. В свою очередь невакцинированные люди кроме сдачи теста по приезду в страну помещаются на карантин на 10 дней.

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Также власти Румынии ожидают массового возвращения граждан после зимних каникул. Поэтому уже сейчас прорабатываются меры для защиты населения и содействия свободному перемещению в условиях появления и распространения нового штамма Омикрон.

Согласно данным портала Worldometers, по состоянию на 6 декабря в Румынии зарегистрировано 1 миллион 768 тысяч случаев COVID-19. Из них 1,7 миллиона выздоровели, но 57 тысяч человек умерли в результате болезни.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения исследует природу новой мутации COVID-19 Омикрон, который появился в Африке. Предварительно ученые считают, что он сформировался в ослабленном недугом организме, который не полностью подавил вирус.

В свою очередь специалисты из США предполагают, что мутация Омикрон, обнаруженная в Южной Африке, менее опасна, чем британский вариант Дельта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Также сокращается до 30 дней срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации.