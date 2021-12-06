В Румынии ужесточают ограничения из-за штамма "Омикрон": что нужно знать туристам
С понедельника, 6 декабря, Румыния ужесточает карантинные ограничения в связи с выявлением в стране первых двух случаев заражения штаммом Омикрон. Теперь граждане страны и иностранцы при пересечении границы должны пройти отрицательный тест ПЦР на COVID-19 не позднее 48 часов.
В то же время правительство Румынии приняло решение обязать каждого въезжающего заполнить форму определения местонахождения пассажира (Passenger Locator Form). Об этом сообщает сайт Digi24.
Стоит отметить, что требование о предоставлении при въезде отрицательного ПЦР-теста распространяется и на вакцинированных людей. В свою очередь невакцинированные люди кроме сдачи теста по приезду в страну помещаются на карантин на 10 дней.
Также власти Румынии ожидают массового возвращения граждан после зимних каникул. Поэтому уже сейчас прорабатываются меры для защиты населения и содействия свободному перемещению в условиях появления и распространения нового штамма Омикрон.
Согласно данным портала Worldometers, по состоянию на 6 декабря в Румынии зарегистрировано 1 миллион 768 тысяч случаев COVID-19. Из них 1,7 миллиона выздоровели, но 57 тысяч человек умерли в результате болезни.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения исследует природу новой мутации COVID-19 Омикрон, который появился в Африке. Предварительно ученые считают, что он сформировался в ослабленном недугом организме, который не полностью подавил вирус.
В свою очередь специалисты из США предполагают, что мутация Омикрон, обнаруженная в Южной Африке, менее опасна, чем британский вариант Дельта.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Также сокращается до 30 дней срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.