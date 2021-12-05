В Украине с 6 декабря начнут действовать новые правила карантина: какие запреты введут

В Украине с 6 декабря начнут действовать новые правила карантина. Также сокращается до 30 дней срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Главное новшество – даже в "желтой" зоне эпидемиологической опасности посещать общественные учреждения можно будет только тем, кто получил хотя бы одну прививку от коронавируса и имеет соответствующий документ о вакцинации.

Для входа в кафе, рестораны, кинотеатры и спортзалы также подойдет отрицательный ПЦР-тест, который нужно делать каждые 72 часа, либо сертификат о выздоровлении от COVID-19.

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Изменения коснулись и "красной" зоны. Теперь разрешено использование только сертификата о полной вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении.

Что касается "желтого" сертификата, то срок его действия снизили со 120 суток до 30 – чтобы люди охотнее вакцинировались.

"Минздрав призывает каждого не медлить с получением второй прививки. Минимальные интервалы каждой из представленных в Украине вакцин позволяют сделать вторую дозу 30 дней и получить зеленый COVID-сертификат", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минцифре объяснили, как украинцы смогут получить обещанную президентом тысячу гривен за вакцинацию против COVID-19. Речь идет о виртуальных карточках в Дії, которые начнут приходить уже с 19 декабря.