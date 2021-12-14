Две дозы Pfizer на 70% защищают больных от госпитализации при заражении Омикроном – исследование

Согласно результатам нового исследования, проведенного в Южной Африке, вакцина от коронавирусной болезни компаний Pfizer/BioNTech, может на 70% защитить пациентов от госпитализации из-за нового штамма Омикрон. При этом от риска заражения препарат может быть эффективен всего на 33%.

Речь в обоих случаях идет о двух дозах вакцины. Исследование было проведено по заказу крупнейшей в ЮАР компании по медицинскому страхованию Discovery Health в сотрудничестве с Советом медицинских исследований Южной Африки (SAMRC) с 15 ноября по 7 декабря, передает Reuters.

На презентации во вторник, 14 декабря, компания отметила, что данные были взяты из первых трех недель волны, вызванной Омикроном в Южной Африке. Анализ показал, что препарат спасает от госпитализации в любом возрасте – от 18 до 79 лет, в то же время среди пожилых людей эффективность немного снижена.

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При этом для людей из групп риска ( которые имеют гипертонию, сахарный диабет, гиперхолестеринемию и разные заболевания сердечно-сосудистой системы) зашиты от попадания в больницу также сохраняется.

Как отмечает издание, исследование относительной эффективности вакцин против нового штамма коронавируса было проведено одним из первых, а лабораторные исследования показали еще меньшую способность препаратов нейтрализовать вирус.

При этом в Discovery Health отметили: результаты исследования следует считать предварительными. Дело в том, что всего было проанализировано 211 тысяч положительных результатов тестов на COVID-19. Около 78 тысяч результатов были связаны с Омикроном, но не являлись подтвержденными случаями нового штамма. Это означает, что исследование не может предоставить окончательные выводы.

"Это предварительные данные, которые требуют тщательного изучения", – сказала Ширли Колли, сотрудница Discovery Health.

Напомним: ранее предварительные результаты исследований показали, что третья доза вакцины от коронавируса фармакологических компаний Pfizer и BioNTech может нейтрализовать Омикрон. Двух доз препарата может быть недостаточно.

По мнению специалистов, такая новость может дать толчок для внедрения бустерных инъекций во всем мире.

"Хотя две дозы вакцины могут по-прежнему обеспечивать защиту от тяжелого заболевания, вызываемого штаммом Омикрон, из этих предварительных данных ясно, что защита улучшается с помощью третьей дозы", – сказал Альберт Бурла, председатель и главный исполнительный директор Pfizer. Он добавил, что ревакцинации остается лучшим способом предотвращения распространения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, предварительные данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывают, что Омикрон более заразен, чем штамм Дельта и снижает эффективность вакцины. Но в то же время он вызывает менее серьезные симптомы.

Ранее ученые заявили, что две дозы вакцины против COVID-19 не вызывают достаточного количества антител к варианту Омикрон. Поэтому двух прививок может оказаться недостаточно для защиты от инфицирования тех, кто уже переболел, или иммунизированных.