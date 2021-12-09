Ученые заявили, что третья доза Pfizer нейтрализует Омикрон

Предварительные результаты исследований показали, что третья доза вакцины от коронавируса фармакологических компаний Pfizer и BioNTech может нейтрализовать новый штамм Омикрон. Двух доз препарата может быть недостаточно.

Об этом говорится в общем заявлении компаний, оно опубликовано на сайте Pfizer. По мнению специалистов, такая новость может дать толчок для внедрения бустерных инъекций во всем мире.

"Хотя две дозы вакцины могут по-прежнему обеспечивать защиту от тяжелого заболевания, вызываемого штаммом Омикрон, из этих предварительных данных ясно, что защита улучшается с помощью третьей дозы", – сказал Альберт Бурла, председатель и главный исполнительный директор Pfizer. Он добавил, что ревакцинации остается лучшим способом предотвращения распространения COVID-19.

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Как выяснилось, третья доза формирует уровень антител против Омикрона, который сравним с тем, что образовался после двух доз против других штаммов коронавируса.

"Такие данные могут увеличить вероятность того, что в конечном итоге может потребоваться "выстрел", нацеленный на Омикрон", – говорится в заявлении.

Компании добавили: вакцина от штамма Омикрон может быть готова не раньше марта 2022 года.

"Совершенно очевидно, что вакцина Pfizer/BioNTech должна быть трехдозовой вакциной для борьбы с Омикроном", – отметил генеральный директор BioNTech Угур Сахин. По его словам, есть смысл назначать бустеры даже раньше, чем рекомендуется – уже через три месяца после первых двух доз.

Отметим, что ученые из ЮАР провели первое лабораторное исследование штамма Омикрон. Они пришли к выводу, что этот вариант способен частично обходить защиту, которую формируют вакцины, но он не является более опасным, чем другие штаммы.

Всемирная организация здравоохранения на 7 декабря зафиксировала Омикрон уже в 57 странах мира. Специалисты уточнили, что большинство случаев заболевания в европейских странах проходили в легкой форме и бессимптомно.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи заявили, что штамм коронавируса Омикрон представляет собой опасность хотя бы потому, что быстро размножается и способен за короткое время "малой дозой" поразить большое количество человек. Также настороженность у медиков вызывает его мутация.