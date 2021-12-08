Омикрон добрался до 57 стран: в ВОЗ обнародовали отчет о новом штамме COVID-19

Новый югоафриканский вариант коронавируса Омикрон, по состоянию на 7 декабря, зафиксирован на территории 57 стран мира. Правда, в Европе большинство случаев заражения были легкими или даже бессимптомными.

Такую информацию обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем еженедельном эпидемиологическом отчете. Однако окончательные данные об опасности этого штамма специалисты все еще не дают.

"Новый вариант выявлен в 57 государствах. Но учитывая преимущественную циркуляцию штамма Дельта во многих странах, особенно в Европейском Союзе и США, очень рано делать выводы о влиянии Омикрона на глобальную эпидемиологию COVID-19", – объяснили в организации.

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Там подчеркивают, что пока ученые владеют "ограниченными данными" об этом варианте коронавируса, впервые обнаруженном на юге Африки. По их словам, это затрудняет оценку каких-либо изменений тяжести заболевания при заражении Омикроном.

Отмечается, что в 212 случаях, подтвержденных на 6 декабря в 18 странах ЕС и относительно тяжести которых была информация, болезнь у инфицированных протекала легко или без симптомов.

В Южной Африке COVID-госпитализации выросли на 82% за неделю с 28 ноября по 4 декабря. В то же время количество на больничных койках пациентов, которых поразил именно Омикрон, сейчас неизвестно.

В ВОЗ признают: многие вопросы по этому варианту так и остаются без ответа. Поэтому граждан специалисты призвали продолжать предотвращать распространение SARS CoV-2 путем вакцинации, улучшения вентиляции помещений, ношения масок, избегания людных мест, соблюдения гигиены рук и сохранения необходимого физического расстояния от других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Британии обнаружили "невидимую" версию штамма Омикрон. Она характеризуется многими общими мутациями и ее трудно диагностировать с помощью ПЦР-теста.