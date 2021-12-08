Омикрон не опаснее других штаммов, но уровень антител против него ниже – исследование

Новый штамм COVID-19 Омикрон способен частично обходить защиту, которую формируют вакцины. В то же время он не является более опасным, чем другие варианты коронавируса.

Об этом свидетельствует первое лабораторное исследование штамма, которое провели ученые из Южноафриканской республики. Правда пока оно не прошло научное рецензирование, пишет ВВС.

Исследователи взяли 14 образцов плазмы у 12 человек, которые вакцинировались двумя дозами Pfizer, и проверили ее способность нейтрализовать Омикрон.

Выяснилось, что против этого варианта препарат дал в 40 раз меньше антител, чем против первоначального штамма. Однако он не смог полностью обойти сформированную защиту.

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У людей, которые переболели и вакцинировались, уровень антител сохранялся на относительно высоком уровне.

По словам вирусолога из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения Алекса Сигала, который был руководителем исследования, падение свойств антител действительно было замечено, но полностью обходить их Омикрон не может.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили, что, несмотря на способности Омикрона частично обходить защиту, действующие вакцины все равно способны предотвращать тяжелое течение болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, производители вакцины Pfizer заявили, что адаптировать препарат под Омикрон они смогут не ранее марта 2022 года.