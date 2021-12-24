В Италии выявили рекордное суточное количество заражений COVID-19 за все время пандемии. Инфографика

В Италии за минувшие сутки обнаружили рекордное количество заражений коронавирусом – 50 559. Это самый высокий показатель в стране за все время пандемии, из-за которого она оказалась второй в мире.

Как сообщает La Repubblica, больше всего заболевших в Ломбардии. В этой области заболели более 16 тысяч человек.

Высокие показатели также зафиксированы в Венето и Пьемонте, более 5 тысячи и более 4,6 тысяч соответственно.

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Также за последние сутки скончался 141 человек.

Количество людей, попавших в реанимацию, возросло до 1 038 (+15), в обычных палатах находятся 8 812 (+90).

Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован 23 декабря – 44,5 тысячи зараженных.

Отметим, что с начала пандемии в Италии с населением в 60 миллионов человек, коронавирус обнаружили у 5,5 млн граждан. Из них удалось побороть болезнь почти 5 миллионам, более 136 тысяч скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, рекордные показатели заболеваемости зафиксировали в Великобритании. Там за минувшую неделю заразились 1,7 млн человек.