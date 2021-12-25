В Португалии количество случаев COVID-19 достигло максимума: Омикрон выявили у более 60% больных

В Португалии штамм Омикрон уже является доминирующим вариантом коронавируса. Его доля в выявленных случаях заболевания составляет 61,5%.

Об этом говорится в еженедельном отчете о мониторинге COVID-19, опубликованном Главным управлением здравоохранения (DGS) в пятницу, 24 декабря, пишет Publico. Также отмечается высокая нагрузка на медицинскую сферу и увеличивающаяся смертность.

По данным сайта Worldometers, который отслеживает ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в мире, за прошлые сутки, 24 декабря, в Португалии зарегистрировано 12 943 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и 11 смертей. Уже третий день подряд число нововыявленных случаев превышает 10 тыс. Как поясняют DGS, это может быть связано с ростом заболеваемости и высоким уровнем тестирования во время рождественского сезона. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 1 266 037 случаев заболевания COVID-19 и 18 851 летальных исходов.

Видео дня

В документе DGS указывается, что специфическая смертность для COVID-19 (21,8 смертей за 14 дней, на один миллион жителей) также демонстрирует "стабильную тенденцию".

Власти предупреждают, что "доминирование варианта Омикрон, вероятно, обусловит рост заболеваемости в связи с праздничными мероприятиями".

Напомним, штамм Омикрон выявлен уже в 110 странах мира. Он продолжает активно распространяться, в том числе и по Европе, вызывая рекордную заболеваемость среди населения.

Чтобы предотвратить вспышки COVID-19, власти европейских государств принимают решение об ужесточении карантина и отмене массовых мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Новый штамм коронавируса Омикрон почти вдвое заразителен, чем Дельта, удвоение количества случаев составляет в среднем от 1,5 до 3 дней. Однако спрогнозировать, насколько быстро этот штамм может распространиться по территории Украины, крайне трудно.

Омикрон в Европе распространяется быстрее, чем все предыдущие и, как спрогнозировали во Всемирной организации здравоохранения, уже через несколько недель мир достигнет пиковой заболеваемости.