Угроза высшего уровня: когда Омикрон достигнет пика в ЕС и Украине

Европу снова захлестнул коронавирус – во многих странах уже фиксируют рекордные показатели инфицирования за все время пандемии. Всему виной штамм Омикрон. Новая COVID-мутация распространяется быстрее, чем все предыдущие и, как спрогнозировали во Всемирной организации здравоохранения, уже через несколько недель мир достигнет пиковой заболеваемости.

Что сейчас происходит в Европе и как на угрозу новой волны коронавируса реагирует украинская власть, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Великобритании несколько дней назад зарегистрировали более 93 тысяч случаев COVID-19 за сутки – это самый большой показатель за все время пандемии. В стране одновременно поднимаются две волны заболеваемости – связано это со штаммами Дельта и Омикрон. По официальным данным, около 10 тысяч диагнозов, поставленных в тот день, приходится на новый вариант вируса, хотя на самом деле людей с этой мутацией может быть вдвое больше.

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Новый рекорд суточных случаев заражения недавно побила и Франция. Еще 8 декабря коронавирус обнаружили у 59 тысяч человек. Больше было только в ноябре 2020 года. Аналогичная ситуация и в Германии – в конце ноября там зафиксировали почти 76 тысяч случаев COVID-19. Растет заполняемость отделений интенсивной терапии и в Италии.

Но это только начало, считают в Европе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что Омикрон может стать доминирующим уже в январе. Во Всемирной организации здравоохранения тоже дают неблагоприятный прогноз: новый COVID-вариант распространяется по миру беспрецедентными темпами.

По этой причине специалисты ВОЗ призывают людей по возможности пересмотреть планы на предстоящие праздники. "Отмена мероприятия лучше, чем потеря жизни... Лучше отменить празднование сейчас и сделать это потом, чем сейчас отпраздновать и потом горевать", – заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.

Власти многих стран прислушались к рекомендациям ВОЗ и ввели карантин на период рождественских праздников. Однако есть и те, кто не стал этого делать, несмотря на предостережения специалистов. Условно европейские государства можно разделить на три категории по степени жесткости ограничений.

Первая группа

В Нидерландах с 19 декабря начался общенациональный локдаун, который продлится минимум до середины января. Перед Рождеством закрылись все магазины, кроме продуктовых, а также бары, рестораны, школы, парикмахерские, тренажерные залы и другие общественные заведения.

Власти также ограничили возможность людей общаться друг с другом: разрешено приглашать не более двух гостей в день, в рождественский вечер и на Новый год это число может быть увеличено до четырех. Премьер-министр Марк Рютте заявил, что решение было "неизбежным".

Власти Италии для посещения любых общественных мест – рождественских ярмарок, баров и стадионов – будут требовать отрицательный ПЦР-тест даже от вакцинированных. Также правительство намерено расширить список категорий населения, для которых прививка станет обязательной.

В Риме уже объявлено об отмене всех массовых праздничных мероприятий, в том числе традиционного рождественского базара. Вход на ряд улиц и площадей в праздничные дни будет ограничен, а местами полностью запрещен. В Падуе, Тревизо и Венеции власти запретили новогодние фейерверки. В регионе Кампанья нельзя проводить уличные праздники в Рождество и на Новый год.

Ранее в рамках борьбы с пандемией итальянское правительство ввело жесткие ограничения на въезд в страну – все непривитые граждане обязаны сидеть на карантине, а вакцинированным необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Португалия, несмотря на вакцинацию 86% населения, также решила восстановить ограничения. С 1 декабря носить маску снова стало обязательно в закрытых помещениях. Для входа в рестораны, кинотеатры и гостиницы необходимо предъявить цифровой сертификат, подтверждающий вакцинацию или выздоровление. Даже привитые люди должны иметь отрицательный тест, чтобы попасть в больницы, дома престарелых, бары, на дискотеки и спортивные мероприятия.

Кроме того, каждый прибывающий рейсом из-за границы должен предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Правительство также рекомендовало людям регулярно тестироваться и по возможности работать из дома.

Вторая группа

В Польше с 15 декабря ограничили допустимую заполненность общественного транспорта (до 75%), а также ресторанов и гостиниц (до 30%). Заведения могут превышать эти ограничения только за счет вакцинированных гостей. Аналогичные правила распространяются на театры, кинотеатры, спортивные заведения и церкви. Вдобавок, в новогодние дни 31 декабря – 1 января в любых закрытых помещениях нельзя будет собирать более 100 человек.

Новый министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что локдауна на Рождество в стране не будет. Зато он будет на Новый год – с 28 декабря в стране введут дополнительные ограничения, которые затронут не только непривитых, но и вакцинированных.

С этой даты в частных встречах смогут участвовать не более 10 человек как в помещениях, так и на открытом воздухе. Граждане без COVID-сертификата могут встречаться только с представителями двух домохозяйств или семей. Также власти планируют закрыть клубы и дискотеки.

Между тем новый экспертный совет федерального правительства призвал ограничить контакты людей в срочном порядке. "Если распространение вируса будет продолжаться такими темпами, то значительная часть населения одновременно заболеет и/или будет на карантине. В таком случае система здравоохранения страны будет испытывать экстремальную нагрузку", – отметили специалисты.

Франция еще не объявила о новых ограничениях, однако такие планы есть, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс. По его мнению, в 2022 году Омикрон станет доминирующим, поэтому правительство приняло решение о введении мер по контролю людей, прибывающих из Великобритании, где ситуация с новой мутацией самая серьезная в Европе.

В начале следующего года власти внесут на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому COVID-пропуск смогут получить только вакцинированные граждане. Сейчас же документ выдают не только после прививки, но и при наличии отрицательного теста или справки о перенесенной болезни.

Кроме того, с 15 января совершеннолетние граждане, которые прошли первый курс вакцинации более пяти месяцев назад, должны сделать дополнительную прививку. В противном случае их сертификат не будет считаться действительным. Люди из групп риска имеют право на ревакцинацию еще с сентября.

Другие государства Европы также ужесточают ограничения. В Дании закрывают театры, парки развлечений и музеи, в Ирландии рестораны и бары должны будут закрываться в 8 вечера. Швейцария объявила об отмене ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе, традиционно проходящего в конце января. Среди последних ограничений – обязательная работа из дома для служб и бизнесов. Вход в бары, рестораны, спортзалы и другие общественные места строго по вакцинным паспортам.

Третья группа

Австрия из-за угрозы распространения штамма Омикрон с 20 декабря разрешила въезд в страну только полностью привитым и переболевшим COVID-19. При отсутствии бустерной дозы необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест.

При этом на Рождество и Новый год власти карантинные ограничения ослабят. В частности:

будут разрешены встречи в частных помещениях с участием до 10 человек, независимо от прививки;

компании до 25 человек разрешено собирать только при условии, что все гости либо вакцинированы, либо недавно переболели;

в новогодний вечер не будет действовать ограничение о закрытии ресторанов до 23:00.

Великобритания – одна из немногих стран, которая отказалась вводить ограничения на период рождественских праздников. Несмотря на стремительной рост количества больных, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительство решило не ограничивать социальное взаимодействие, но будет держать ситуацию под контролем.

Согласно одному из проектов властей, в стране могут ввести так называемое "двухнедельное замыкание". Речь идет о мерах, когда пабы и кафе смогут работать только навынос, а собираться в любом закрытом помещении будет категорически запрещено.

В Украине рост заболеваемости коронавирусом пока не фиксируется. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что новая волна придет в страну в феврале. В правительстве очередную вспышку заболеваемости также прогнозируют на конец зимы, поэтому ужесточение карантина на праздники не планируют.

Однако данные ВОЗ о скорости распространения Омикрона говорят об обратном. Показателен и пример Великобритании – там новый штамм стал доминирующим всего за месяц. И это при том, что процент полностью вакцинированных в стране достигает почти 70%.

В Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики считают, что заболеваемость в Украине начнет расти уже в январе. "Прямо сейчас мы видим массовый активный рост в Европе. Ряд стран сейчас стабилизируется – это те, которые очень активно до этого росли. Но есть ряд европейских стран, которые сейчас начинают очень активно расти по второму кругу", – отметили там.

Аналитик Евгений Истребин подчеркивает: количество вакцинированных в стране по-прежнему критически низкое. В то время как в ЕС уже начали делать бустерные прививки, в нашей стране не могут полностью иммунизировать пенсионеров и представителей групп риска. О начале всеобщей вакцинации третьей дозой в текущем году в Минздраве и вовсе не хотят слышать.

Вы спросите, а как правительство готовится к будущей волне коронавируса? Ответ короткий: никак. Нет ни рекомендаций по поводу поведения в период рождественских и новогодних праздников, ни разъяснительной работы о необходимости вакцинации, ни списка стран, куда нежелательно ехать из-за COVID-ситуации, ни новых карантинных ограничений.

Нежелание правительства вводить дополнительный карантин понятно – неудобные для общества решения приведут к снижению популярности власти. Но не слишком ли высока цена рейтинга? В итоге в Украине возникает сюрреалистическая ситуация: страна, где уровень вакцинации один самых низких в Европе, будет отмечать Новый год и Рождество, в то время как возле больниц снова соберутся очереди из скорых с COVID-больными.