В Минздраве рассказали, насколько быстро Омикрон может распространиться в Украине

Новый штамм коронавируса Омикрон почти вдвое более инфекционный, чем Дельта, удвоение количества случаев составляет в среднем от 1,5 до 3 дней. Однако спрогнозировать, насколько быстро этот штамм может распространиться по территории Украины, крайне трудно.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Укринформу". По его словам, сегодня Омикрон, как в свое время и Дельта, очень быстро замещает все остальные штаммы, которые циркулировали и сейчас находятся под наблюдением. О наличии нового штамма на своих территориях уже сообщили более 30 европейских стран, а Великобритания сообщает, что почти 60% случаев инфицирования коронавирусной инфекцией связаны именно с Омикроном.

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В то же время главный санврач отметил, что остается еще много неизвестных деталей по этому штамму. А вот относительно его распространения по Украине он назвал несколько факторов.

"Мы видим, что в Европе он преимущественно распространяется среди невакцинированных. Поэтому для Украины сейчас спрогнозировать его течение будет крайне тяжело", – подчеркнул Кузин, отметив, что можно ориентироваться только на результаты лабораторных исследований.

Напомним, ранее японские ученые обнаружили, что Омикрон на ранней стадии якобы в 4,2 раза заразнее штамма Дельта. Кроме того, он способен обходить иммунитет к инфекции, в частности, тот, который дает вакцинация.

В то же время в Британии заявили, что пациенты, заразившиеся штаммом коронавируса Омикрон, на 50-70% реже нуждаются в госпитализации, чем заразившиеся вариантом Дельта. Кроме того, они по меньшей мере на 31% реже оказываются в реанимации.

Риск высокой нагрузки на систему здравоохранения страны все же остается очень высоким, поскольку Омикрон передается быстрее других вариантов. Кроме того, отмечается, что бустерная доза вакцины может предотвратить заражение, а две дозы обеспечивают ограниченную защиту.

Как сообщал OBOZREVATEL :

18 декабря в Украине был зафиксирован первый потенциальный случай заражения Омикрон-штаммом коронавируса. В одном из образцов обнаружили комбинацию мутаций, характерную этому варианту COVID-19, распространившемуся миром с ЮАР.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на территории нашего государства не будут вводить локдаун или более строгие карантинные ограничения на новогодние праздники. При этом он призвал украинцев отмечать Новый год и Рождество в небольших компаниях.

выявленный в Украине новый штамм коронавируса Омикрон обещает украинцам серьезные неприятности. Чтобы обезопасить жителей нашей страны в канун новогодних праздников, в Министерстве здравоохранения дали несколько ключевых рекомендаций.