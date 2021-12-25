Киев в лидерах по заболеваемости COVID-19 в Украине: ситуация в регионах

В субботу, 25 декабря, лидером по суточному приросту больных коронавирусом стал Киев. За минувший день там было выявлено 908 новых случаев инфицирования.

Умерли от COVID-19 в столице 14 человек, выздоровели за сутки 888 пациентов. Об этом свидетельствуют актуальные данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Много новых случаев заражения также в Донецкой (390), Львовской (375), Киевской (362), Полтавской (308) и Одесской (263) областях. Лидерами по суточной смертности от COVID-19 в Украине стали Черниговщина (29 летальных случаев), Запорожье (21), Закарпатье (20), Днепропетровщина и Черкасщина (по 19).

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Меньше всего заболевших за день выявлено в Херсонской (41), Луганской (55), Кировоградской (83) и Черновицкой (102) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 908;

Винницкая область – 153;

Волынская область – 203;

Днепропетровская область – 167;

Донецкая область – 390;

Житомирская область – 117;

Закарпатская область – 193;

Запорожская область – 180;

Ивано-Франковская область – 177;

Киевская область – 362;

Кировоградская область – 83;

Луганская область – 55;

Львовская область – 375;

Николаевская область – 127;

Одесская область – 263;

Полтавская область – 308;

Ривненская область – 113;

Сумская область – 111;

Тернопольская область – 121;

Харьковская область – 193;

Херсонская область – 41;

Хмельницкая область – 218;

Черкасская область – 166;

Черновицкая область – 102;

Черниговская область – 150.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним: за сутки в Украине выявили 5276 новых случаев коронавируса, среди инфицированных 378 детей и 90 медработников. Таким образом, по состоянию на утро субботы, 25 декабря, в стране COVID-19 заболели уже 3 642 314 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, штамм коронавируса Омикрон обнаружен уже в 110 странах мира, а в некоторых он даже стал доминирующим. Во многих государствах усилили карантин и изменили правила въезда.