Киев в лидерах по заболеваемости COVID-19 в Украине: ситуация в регионах

София Закревская
Covid
2 минуты
302
Киев в лидерах по заболеваемости COVID-19 в Украине: ситуация в регионах

В субботу, 25 декабря, лидером по суточному приросту больных коронавирусом стал Киев. За минувший день там было выявлено 908 новых случаев инфицирования.

Умерли от COVID-19 в столице 14 человек, выздоровели за сутки 888 пациентов. Об этом свидетельствуют актуальные данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Много новых случаев заражения также в Донецкой (390), Львовской (375), Киевской (362), Полтавской (308) и Одесской (263) областях. Лидерами по суточной смертности от COVID-19 в Украине стали Черниговщина (29 летальных случаев), Запорожье (21), Закарпатье (20), Днепропетровщина и Черкасщина (по 19).

Видео дня

Меньше всего заболевших за день выявлено в Херсонской (41), Луганской (55), Кировоградской (83) и Черновицкой (102) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 908;

  • Винницкая область – 153;

  • Волынская область – 203;

  • Днепропетровская область – 167;

  • Донецкая область – 390;

  • Житомирская область – 117;

  • Закарпатская область – 193;

  • Запорожская область – 180;

  • Ивано-Франковская область – 177;

  • Киевская область – 362;

  • Кировоградская область – 83;

  • Луганская область – 55;

  • Львовская область – 375;

  • Николаевская область – 127;

  • Одесская область – 263;

  • Полтавская область – 308;

  • Ривненская область – 113;

  • Сумская область – 111;

  • Тернопольская область – 121;

  • Харьковская область – 193;

  • Херсонская область – 41;

  • Хмельницкая область – 218;

  • Черкасская область – 166;

  • Черновицкая область – 102;

  • Черниговская область – 150.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним: за сутки в Украине выявили 5276 новых случаев коронавируса, среди инфицированных 378 детей и 90 медработников. Таким образом, по состоянию на утро субботы, 25 декабря, в стране COVID-19 заболели уже 3 642 314 человек.

Коронавирус и вакцинация в Украине.
Ситуация с коронавирусом в Украине на 25 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, штамм коронавируса Омикрон обнаружен уже в 110 странах мира, а в некоторых он даже стал доминирующим. Во многих государствах усилили карантин и изменили правила въезда.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКиевКоронавирусCOVID-19Министерство здравоохранения