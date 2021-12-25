Киев в лидерах по заболеваемости COVID-19 в Украине: ситуация в регионах
В субботу, 25 декабря, лидером по суточному приросту больных коронавирусом стал Киев. За минувший день там было выявлено 908 новых случаев инфицирования.
Умерли от COVID-19 в столице 14 человек, выздоровели за сутки 888 пациентов. Об этом свидетельствуют актуальные данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Много новых случаев заражения также в Донецкой (390), Львовской (375), Киевской (362), Полтавской (308) и Одесской (263) областях. Лидерами по суточной смертности от COVID-19 в Украине стали Черниговщина (29 летальных случаев), Запорожье (21), Закарпатье (20), Днепропетровщина и Черкасщина (по 19).
Меньше всего заболевших за день выявлено в Херсонской (41), Луганской (55), Кировоградской (83) и Черновицкой (102) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 908;
Винницкая область – 153;
Волынская область – 203;
Днепропетровская область – 167;
Донецкая область – 390;
Житомирская область – 117;
Закарпатская область – 193;
Запорожская область – 180;
Ивано-Франковская область – 177;
Киевская область – 362;
Кировоградская область – 83;
Луганская область – 55;
Львовская область – 375;
Николаевская область – 127;
Одесская область – 263;
Полтавская область – 308;
Ривненская область – 113;
Сумская область – 111;
Тернопольская область – 121;
Харьковская область – 193;
Херсонская область – 41;
Хмельницкая область – 218;
Черкасская область – 166;
Черновицкая область – 102;
Черниговская область – 150.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним: за сутки в Украине выявили 5276 новых случаев коронавируса, среди инфицированных 378 детей и 90 медработников. Таким образом, по состоянию на утро субботы, 25 декабря, в стране COVID-19 заболели уже 3 642 314 человек.
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