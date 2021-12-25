В Украине более 5 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 268 пациентов

За минувшие сутки в Украине выявили 5276новых случаев коронавируса, среди заболевших 378 детей и 90 медработников. Таким образом, по состоянию на утро субботы, 25 декабря, в стране COVID-19 заболели уже 3 642 314 человек.

За день в больницы с коронавирусом или подозрениями на него были госпитализированы 1689 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Всего с начала пандемии в нашей стране от коронавируса умерли уже 94 700 человек (+268 летальных случаев за сутки), а победить болезнь смогли 3 423 933 пациента (+15 639 случаев выздоровления за день).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

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Киев – 908;

Винницкая область – 153;

Волынская область – 203;

Днепропетровская область – 167;

Донецкая область – 390;

Житомирская область – 117;

Закарпатская область – 193;

Запорожская область – 180;

Ивано-Франковская область – 177;

Киевская область – 362;

Кировоградская область – 83;

Луганская область – 55;

Львовская область – 375;

Николаевская область – 127;

Одесская область – 263;

Полтавская область – 308;

Ривненская область – 113;

Сумская область – 111;

Тернопольская область – 121;

Харьковская область – 193;

Херсонская область – 41;

Хмельницкая область – 218;

Черкасская область – 166;

Черновицкая область – 102;

Черниговская область – 150

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсуствуют.

Вакцинация от коронавируса

В течение пятницы, 24 декабря, в Украине сделали 117 222 прививки от COVID-19. 37 505 человек получили первую дозу вакцины, а 78 821 – вторую. Дополнительной (третьей) дозой иммунизировали 529 человек, ревакцинацию провели 367 украинцам.

Всего в Украине сделали уже 27 918 454 прививок от коронавируса. Полностью вакцинированы 13 352 303 человека, первую дозу получили 14 563 973 украинца, а дополнительную – 1811.

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