В Украине более 5 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 268 пациентов
За минувшие сутки в Украине выявили 5276новых случаев коронавируса, среди заболевших 378 детей и 90 медработников. Таким образом, по состоянию на утро субботы, 25 декабря, в стране COVID-19 заболели уже 3 642 314 человек.
За день в больницы с коронавирусом или подозрениями на него были госпитализированы 1689 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Всего с начала пандемии в нашей стране от коронавируса умерли уже 94 700 человек (+268 летальных случаев за сутки), а победить болезнь смогли 3 423 933 пациента (+15 639 случаев выздоровления за день).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 908;
Винницкая область – 153;
Волынская область – 203;
Днепропетровская область – 167;
Донецкая область – 390;
Житомирская область – 117;
Закарпатская область – 193;
Запорожская область – 180;
Ивано-Франковская область – 177;
Киевская область – 362;
Кировоградская область – 83;
Луганская область – 55;
Львовская область – 375;
Николаевская область – 127;
Одесская область – 263;
Полтавская область – 308;
Ривненская область – 113;
Сумская область – 111;
Тернопольская область – 121;
Харьковская область – 193;
Херсонская область – 41;
Хмельницкая область – 218;
Черкасская область – 166;
Черновицкая область – 102;
Черниговская область – 150
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсуствуют.
Вакцинация от коронавируса
В течение пятницы, 24 декабря, в Украине сделали 117 222 прививки от COVID-19. 37 505 человек получили первую дозу вакцины, а 78 821 – вторую. Дополнительной (третьей) дозой иммунизировали 529 человек, ревакцинацию провели 367 украинцам.
Всего в Украине сделали уже 27 918 454 прививок от коронавируса. Полностью вакцинированы 13 352 303 человека, первую дозу получили 14 563 973 украинца, а дополнительную – 1811.
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