Голубовская рассказала о новых особенностях COVID-19, вызванного штаммом Омикрон

У коронавируса, вызванного новым штаммом Омикрон, есть свои особенности. В частности, это повышенная температура тела в самом начале болезни, которая может достигать 39 градусов и выше из-за большой вирусной нагрузки.

При этом до тяжелой дыхательной недостаточности в большинстве случаев не доходит. Об этом на своей странице в Facebook рассказала ведущий инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская.

Медик отметила, что Омикрон опасен и для вакцинированных людей, в том числе тех, у кого в организме много антител. По ее словам, также участились случаи повторного заражения COVID-19.

Голубовская объяснила, что такие особенности этого варианта связаны с его мутациями. Он может избегать действия нейтрализующих антител и быстро передаваться большому количеству людей, но при этом реже вызывает тяжелое течение болезни.

Видео дня

"Нас ожидает рост заболеваемости, который в целом обещает быть не столь трагическим. Но рассчитывать на полное благополучие ещё рано – группы риска будут все-таки уязвимы к тяжелому течению, полностью расслабляться не стоит", – написала врач. Ранее она говорила о том, что недооценивать Омикрон не стоит.

Инфекционист сказала, что эффективнее всего себя проявляет лечение COVID-пациентов противовирусными препаратами в первую неделю после постановки диагноза. Это касается как вакцинированных, так и невакцинированных больных .

Она снова упомянула назначаемый при коронавирусе препарат "Ремдесивир" и выразила недовольство тем, что некоторые медики не хотят его применять.

"Вся эта вакханалия приводит к одному – мы теряем больных, которых можно было спасти...Если докторам не помогают наши лекции, наш опыт, нормативные документы, тогда я обращаюсь к пациентам из групп риска – не затягивайте с обращением к врачу для решения вопроса о раннем лечении", – подчеркнула Голубовская.

Напомним: штамм коронавируса Омикрон особенный тем, что имеет в шиповом белке 37 мутаций, что больше, чем у любого другого известного на сегодня варианта SARS-CoV-2. Ученые из Канады провели его структурный анализ на молекулярном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый штамм коронавируса Омикрон почти вдвое заразнее, чем Дельта. При этом пока трудно спрогнозировать, как быстро он может распространиться по территории Украины