Голубовская оценила опасность штамма Омикрон и рассказала, как протекает болезнь у зараженных

Штамм Омикрон намного заразнее штамма коронавируса Дельта. В то же время, вирус начинает терять свою агрессивность и проявляет себя более слабо выраженными симптомами.

Как рассказала в интервью УНН главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в эфире ток-шоу Хард с Влащенко, каждый последующий штамм коронавирусной инфекции увеличивает свою заразность. В то же время, как отметила специалист, новые варианты инфекции постепенно теряют свою силу.

Она отметила, что недооценивать Омикрон не стоит. Этот штамм вызывает беспокойство и в первую очередь своей высокой заразностью. Кроме того, он ускользает от иммунитета, как естественного, так и искусственного, он также слабее отвечает на терапию.

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"Если мы проанализируем пандемию с ее начала до сегодняшнего дня, то можно заметить, что каждый следующий вариант коронавируса увеличивает свою заразность, при этом компенсаторно уступает своей агрессивностью. Возбудитель выбирает свой пандемический потенциал", – отметила Голубовская.

Она обратила внимание на то, что штамм Дельта был более заразным от "классического" варианта коронавируса, но в то же время, менее летальным, но захватил молодых людей и детей.

Пришедший ему на смену Омикрон оказался еще заразнее.

"Но пока в основном он вызывает легкие, нетяжелые формы заболевания", – сказала Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, Голубовская рассказала, для кого штамм Омикрон представляет наибольшую опасность.