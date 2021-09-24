Хроника коронавируса на 24 сентября: за сутки заболели более 500 тысяч человек

По состоянию на пятницу, 24 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 231,3 млн человек. За минувший день выявили 512 883 новых инфицированных, умерли еще 8632. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 208 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (127 тыс.), Великобритании (36 тыс.) и Индии (31 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 348 381 случай заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 54 875 заболевших умерли, а 2 230 852 пациента вылечились.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает, что карантин можно будет снять в стране весной. В то же время, для этого необходимо выполнить главное условие.

Украина перешла в "желтую" зону карантина из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Во всех регионах с полуночи начали действовать соответствующие ограничения.