В Израиле хотят ограничить массовые мероприятия из-за всплеска COVID-19: какая ситуация в стране

Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц заявил, что из-за роста числа тяжелых случаев COVID-19 в стране, власти ограничат проведение массовых мероприятий. Он подчеркнул, что все бригады медицинской скорой помощи работают "на пределе возможностей".

Как сообщил Times of Israel со ссылкой на главу израильского Минздрава, в стране фиксируется нехватка медицинских работников и специальной техники в больницах для поддержания жизненных показателей пациентов с коронавирусом.

Он добавил, что система здравоохранения страны может не выдержать нагрузки из-за вспышки коронавируса, а помимо этого медучреждения должны принимать пациентов с другими болезнями.

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"Система здравоохранения Израиля оказалась в очень сложном положении", – сказал он.

Министр акцентировал, что большинство случаев тяжелого течения заболевания в Израиле приходится на непривитых.

"История этой вспышки - это история тех, кто решил не вакцинироваться", – заявил министр.

Его поддержал глава национальной программы по борьбе с коронавирусом Салман Зарка. Он же рассказал, что накануне скончался 53-летний житель страны из-за сердечного приступа, потому что в стране не было доступных аппаратов ЭКМО (аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации, они выполняют работу сердца и легких человека) для его лечения, ведь большинство из них в тот момент использовалось непривитым от COVID-19 пациентами.

Он же пригрозил непривитым "трудными решениями, которые придется принимать власти". Пока же Зарка анонсировал ряд ограничений. В частности, он сообщил, что в стране будет жестко ограничена посещаемость спортивных мероприятий.

"Дальнейшие ограничения возможны", – сказал он.

По данным Минздрава Израиля, опубликованным в четверг 23 сентября, в тяжелом состоянии в больницах страны находятся 723 человека, из которых 253 - в критическом состоянии.

По данным министерства, накануне в среду был диагностирован 5921 новый случай COVID-19. С начала вспышки вируса тот был выявлен у 1 250 200 человек. 7592 человека умерли от этого заболевания.

В рамках национальной кампании вакцинации 6 077 087 человек получили по крайней мере одну прививку, из которых 5 599 982 - две, а 3 128 158 человек получили все три дозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле заканчиваются праздники, когда дети не ходили в школу. В ближайшее время они вернуться за парты. при этом они будут обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19.