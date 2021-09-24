В Норвегии отменят почти все коронавирусные запреты: в стране вакцинировано 90% взрослых
С 25 сентября в Норвегии будут отменены почти все карантинные ограничения. Новые правила начнут действовать с 16:00 по местному времени.
Об этом заявила премьер-министр Эрна Солберг, передает NRK. Она отметила, что в стране вакцинировано 90% взрослого населения.
Так, в Норвегии будут отменены ограничения на массовые мероприятия и собрания, на посещение ресторанов и соблюдение социальной дистанции.
В то же время останется необходимость проходить самоизоляцию в случае заражения коронавирусом.
"Теперь у нас есть возможность вернуться почти к тому же уровню жизни, который был до пандемии", – подчеркнула Солберг.
В то же время с октября Министерство иностранных дел уже не будет рекомендовать своим гражданам покидать страну без острой необходимости. Также будут ослаблены требования для въезда в страну.
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября Украина перешла в "желтую" карантинную зону. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации. О том, какие теперь будут запреты, читайте в нашем материале.
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