Хроника коронавируса на 24 мая: COVID-19 заболели около 500 тысяч за сутки
По состоянию на понедельник, 24 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились 167,5 млн человек. За минувший день выявили 478 004 новых инфицированных, умерли еще 9 865. Всего болезнь унесла жизни более 3,4 млн жителей планеты.
При этом выздоровели свыше 148,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 222 тыс., Бразилии – 36 тыс. и Аргентине – 24 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
в Украине официально подтверждено 2 179 988 заражений, из которых 49 368 – это летальные случаи и 1 950 562 – выздоровления, поэтому активными больными остаются 182,5 тис. граждан.
В Минздраве обновили признаки для определения региона с широким распространением COVID-19. В настоящее время "оранжевой" в стране остается Донецкая область, а остальные регионы – "желтые".
Известный врач дал прогноз по новой волне COVID-19 в Украине, как в стране с низким уровнем вакцинации населения.
В США во время кампании иммунизации населения от COVID-19 полностью вакцинированы более 129 млн человек, сообщили американские центры по контролю и профилактике заболеваний. По меньшей мере одна доза вакцины введена 162 млн жителям, передает "Интерфакс-Украина".
В рядах украинской армии обнаружили еще 4 заражения COVID-19, сейчас там болеет 231 человек. Об этом сообщило командование Медицинских сил ВСУ, добавив, что всего за время пандемии выздоровели 24 780 человек, зарегистрировано 93 летальных исхода.
В Польше завершили вакцинацию от коронавируса уже 5 553 678 человек, пишет PAP. По состоянию на 23 мая, первой дозой получили прививки более 12,5 млн человек – из почти 38 млн населения страны.
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