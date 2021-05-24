Две области Украины вышли в лидеры по госпитализации беременных с COVID-19

По состоянию на 24 мая Днепропетровская область лидирует по количеству занятых мест для больных коронавирусом в родильных отделениях – 26,67%. На втором месте идет Херсонщина – 25%.

Об этом говорят данные СОТА Совета национальной безопасности и обороны. Также свыше 20% занятости мест для беременных в Ивано-Франковской области – 20,73%.

В Кировоградской области наблюдалась наихудшая ситуация с местами в реанимациях для зараженных коронавирусом (54,47%). Также тяжелая ситуация в отделениях интенсивной терапии наблюдается в Запорожской области – 54,21%, Днепропетровская – 57,55%, Харьковская – 62,82%, Сумская – 57,8 % и Ривненская – 52,94%.

Из коек, к которым подведен кислород, больше всего больных, нуждающихся в такой поддержке:

Харьковская область – 35,98%

Сумская – 33,33%

Луганская – 34,24%

Наихудшая ситуация с детскими местами для больных коронавирусом наблюдается в Луганской области – 80%, Киевской – 67,29 и Винницкой – 58,23%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро понедельника, 24 мая, в Украине официально подтверждено 2 183 855 случаев коронавирусной инфекции. Из них всего 1134 – обнаружены за прошедшие сутки.