В Украине зафиксировали рекордно мало новых случаев COVID-19
По состоянию на утро понедельника, 24 мая, в Украине официально подтверждено 2 183 855 случаев коронавирусной инфекции. Из них всего 1134 – обнаружены за прошедшие сутки, 86 – дети и 21 медработник.
От COVID-19 в стране умерли уже 49 436 человек (+68 за сутки), выздоровели 1 957 561 (+6 999). Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.
г. Киев – 125/0
Винницкая область – 39/0
Волынская область – 67/10
Днепропетровская область – 190/0
Донецкая область – 42/11
Житомирская область – 48/10
Закарпатская область – 7/18
Запорожская область – 54/2
Ивано-Франковская область – 35/0
Киевская область – 4/44
Кировоградская область – 26/13
Луганская область – 13/0
Львовская область – 41/9
Николаевская область – 151/0
Одесская область – 29/130
Полтавская область – 7/0
Ривненская область – 46/10
Сумская область – 33/4
Тернопольская область – 55/40
Харьковская область – 101/0
Херсонская область – 26/0
Хмельницкая область – 16/0
Черкасская область – 47/0
Черновицкая область – 39/20
Черниговская область – 26/0
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве обновили признаки для определения региона с широким распространением COVID-19. В настоящее время "оранжевой" в стране остается Донецкая область, а остальные регионы – "желтые".
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