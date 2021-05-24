В Украине зафиксировали рекордно мало новых случаев COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро понедельника, 24 мая, в Украине официально подтверждено 2 183 855 случаев коронавирусной инфекции. Из них всего 1134 – обнаружены за прошедшие сутки, 86 – дети и 21 медработник.

От COVID-19 в стране умерли уже 49 436 человек (+68 за сутки), выздоровели 1 957 561 (+6 999). Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

Коронавирус в Украине.
Количество заболеваний/прививок в регионах за сутки:

  • г. Киев – 125/0

  • Винницкая область – 39/0

  • Волынская область – 67/10

  • Днепропетровская область – 190/0

  • Донецкая область – 42/11

  • Житомирская область – 48/10

  • Закарпатская область – 7/18

  • Запорожская область – 54/2

  • Ивано-Франковская область – 35/0

  • Киевская область – 4/44

  • Кировоградская область – 26/13

  • Луганская область – 13/0

  • Львовская область – 41/9

  • Николаевская область – 151/0

  • Одесская область – 29/130

  • Полтавская область – 7/0

  • Ривненская область – 46/10

  • Сумская область – 33/4

  • Тернопольская область – 55/40

  • Харьковская область – 101/0

  • Херсонская область – 26/0

  • Хмельницкая область – 16/0

  • Черкасская область – 47/0

  • Черновицкая область – 39/20

  • Черниговская область – 26/0

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве обновили признаки для определения региона с широким распространением COVID-19. В настоящее время "оранжевой" в стране остается Донецкая область, а остальные регионы – "желтые".

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