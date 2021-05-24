Ученые из Уханя тяжело переболели коронавирусом еще до начала пандемии – СМИ

Минимум трое ученых из китайского Института вирусологии в Ухане заболели и были госпитализированы в ноябре 2019 года, то есть до появления первых данных о коронавирусе (COVID-19).

Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на секретный отчет разведки США. Издание сообщает, что новая информация может указывать на то, что вирус был искусственно создан в лаборатории.

Отмечается, что заболевшие люди изучали коронавирус и другие патогены. После они обратились к врачам с симптомами, которые одновременно были похожи и на признаки COVID-19, и на обычную сезонную ОРВИ.

"Я очень сомневаюсь, что три человека в особо защищенных условиях лаборатории, работающей с коронавирусами, в течение недели заболевают ОРВИ, из-за чего им приходится ложиться в больницу, и это никак не связано с коронавирусом", – прокомментировал Дэвида Ашера, который при прежней администрации президента США возглавлял в Госдепартаменте специальную группу, занимавшуюся изучением возникновения COVID-19.

Также Энтони Фаучи, главный врач-консультант при администрации президента США Байдена, сказал, что он не уверен в том, что COVID появился естественным путем.

"На самом деле, нет. Я в этом не убежден. Я думаю, мы должны продолжить расследование того, что произошло в Китае", – сказал медик.

Он добавил, что нужно продолжить расследование появления коронавируса.

"Конечно, люди, которые исследовали это, говорят, что, вероятно, он (патоген – Ред.) появился из группы животных и затем заразил людей, но это могло быть что-то еще, и мы должны это выяснить. Итак, вы знаете, именно по этой причине я сказал, что полностью поддерживаю любое расследование, направленное на выяснение обстоятельств происхождения вируса", – сообщил Фаучи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения обнародовала отчет о первоначальном источнике коронавируса.