Украина вернулась в топ-5 стран Европы по распространению COVID-19
По состоянию на утро 24 мая Украина оказалась на четвертом месте в Европе по распространению коронавируса. За минувшие сутки в стране заболели 2 533 человека.
Рейтинг возглавили Франция – 9,7 тыс., Италия – 3,9 тыс., Нидерланды – 3,4 тыс. и Бельгия – 2,5 тыс. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.
В России заболели 8,9 тыс. за сутки. Всего в Европе за минувшие сутки, 23 мая, зафиксировали 43 426 случаев коронавируса, умерли 920 человек. С начала пандемии заболели 46,1 млн, скончались 1 млн, побороли вирус 42 млн.
В мировом рейтинге Украина оказалась на 28 месте. Его возглавили Индия, Бразилия, Аргентина, Колумбия и США.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известный врач дал прогноз по новой волне COVID-19 в Украине, как в стране с низким уровнем вакцинации населения.
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