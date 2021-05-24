Украина вернулась в топ-5 стран Европы по распространению COVID-19

По состоянию на утро 24 мая Украина оказалась на четвертом месте в Европе по распространению коронавируса. За минувшие сутки в стране заболели 2 533 человека.

Рейтинг возглавили Франция – 9,7 тыс., Италия – 3,9 тыс., Нидерланды – 3,4 тыс. и Бельгия – 2,5 тыс. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

В России заболели 8,9 тыс. за сутки. Всего в Европе за минувшие сутки, 23 мая, зафиксировали 43 426 случаев коронавируса, умерли 920 человек. С начала пандемии заболели 46,1 млн, скончались 1 млн, побороли вирус 42 млн.

В мировом рейтинге Украина оказалась на 28 месте. Его возглавили Индия, Бразилия, Аргентина, Колумбия и США.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известный врач дал прогноз по новой волне COVID-19 в Украине, как в стране с низким уровнем вакцинации населения.