Хроника коронавируса на 21 сентября: за сутки заболели почти 400 тысяч человек

По состоянию на вторник, 21 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 229,7 млн человек. За минувший день выявили 397 618 новых инфицированных, умерли еще 5675. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 206,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (86 тыс.), Турции (27 тыс.) и Великобритании (36 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 348 381 случай заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 54 875 заболевших умерли, а 2 230 852 пациента вылечились.

Украинцы, которые переболели коронавирусом , смогут получить COVID-сертификаты. Такая возможность появится уже в октябре.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что студент Украинского гуманитарного института Владимир Сало умер не от вакцины против коронавируса.