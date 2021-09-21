Хроника коронавируса на 21 сентября: за сутки заболели почти 400 тысяч человек
По состоянию на вторник, 21 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 229,7 млн человек. За минувший день выявили 397 618 новых инфицированных, умерли еще 5675. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 206,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (86 тыс.), Турции (27 тыс.) и Великобритании (36 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 348 381 случай заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 54 875 заболевших умерли, а 2 230 852 пациента вылечились.
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