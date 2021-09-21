В США число умерших от COVID-19 превысило число жертв пандемии "испанки"

Количество жертв от пандемии коронавируса в США превысило количество жертв от пандемии гриппа "испанка" в 1918 году. Она была самой смертоносной в 20-м веке.

COVID-19 в США заразились 43 млн 107 тысяч 628 тысяч человек, из них 694 619 умерли от осложнений заболевания. Об этом свидетельствуют данные Worldometers и ВВС.

Отмечается, что население США сейчас утроилось по сравнению с 1918 годом. Таким образом, пандемия "испанки", судя по всему, убила больше американцев.

Кроме того, в 1918 году не было вакцины против пандемического гриппа. В 2021 году препарат от COVID-19 доступен, однако миллионы граждан США не были вакцинированы. Самый большой недостаток сейчас по сравнению с пандемией 1918 года может быть связан с крупным технологическим прогрессом, а значит распространением дезинформации.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключил, что в стране могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.