В США число умерших от COVID-19 превысило число жертв пандемии "испанки"
Количество жертв от пандемии коронавируса в США превысило количество жертв от пандемии гриппа "испанка" в 1918 году. Она была самой смертоносной в 20-м веке.
COVID-19 в США заразились 43 млн 107 тысяч 628 тысяч человек, из них 694 619 умерли от осложнений заболевания. Об этом свидетельствуют данные Worldometers и ВВС.
Отмечается, что население США сейчас утроилось по сравнению с 1918 годом. Таким образом, пандемия "испанки", судя по всему, убила больше американцев.
Кроме того, в 1918 году не было вакцины против пандемического гриппа. В 2021 году препарат от COVID-19 доступен, однако миллионы граждан США не были вакцинированы. Самый большой недостаток сейчас по сравнению с пандемией 1918 года может быть связан с крупным технологическим прогрессом, а значит распространением дезинформации.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключил, что в стране могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.