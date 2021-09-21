Pfizer обнародовала данные о результатах испытаний вакцины среди детей от 5 до 11 лет

В компании Pfizer сообщили, что их вакцина от коронавируса (COVID-19) вызвала устойчивый иммунный ответ у детей в возрасте от 5 до 11 лет. Две дозы вакцины показали такую же эффективность, как у людей от 16 до 25 лет.

В компании намерены скорее получить разрешение у госорганов США, стран Европы на использование препарата среди детей. Об этом передает Reuters.

"С июля количество случаев заболевания COVID-19 у детей в США возросло примерно на 240%, что подчеркивает необходимость вакцинации для общественного здравоохранения", – сообщил гендиректор Pfizer Альберт Бурла.

Отмечается, что вакцина Pfizer/BioNTech уже получила разрешение регулирующих органов США для людей в возрасте от 12 лет и старше.

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Исполняющий обязанности комиссара Управление продовольствия и медикаментов в США (FDA) Джанет Вудкок сказала, что после получения заявки, будет проведена проверка производственных процессов на предмет более низких концентраций прививок и любые исследования ее безопасности.

"Мы рассмотрим клинические данные и убедимся, что дети отреагировали на вакцину так, как мы ожидали", – отметила она.

Вакцина Pfizer/BioNTech – одна из трех прививок, разрешенных в США, наряду с двухдозовой вакциной Moderna и однократной вакциной Johnson & Johnson. Препараты Moderna и J&J еще не получили полного одобрения FDA для любых возрастных групп.

Ранее сообщалось, что препарат создан по аналогии вакцины для взрослых, однако он имеет меньшую дозировку, рассчитанную на детей.

Как писал OBOZREVATEL, в США назвали лучшую вакцину против коронавируса, которая спасает от госпитализации.