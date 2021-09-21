Ученые объяснили, почему дети лучше защищены от COVID-19 и легче переносят болезнь. Все больше данных свидетельствуют о том, что врожденная иммунная система детей обычно подавляет инфекцию на раннем этапе.

Это не позволяет вирусу закрепиться и беспрепятственно размножаться. Об этом рассказал доктор Лаэль Йонкер, доцент педиатрии Массачусетской больницы, передает ВВС.

Серия исследований показала, что у детей есть особенно сильный иммунитет слизистой оболочки. Он назван так потому, что клетки в этой системе находятся не в крови, а в слизистых оболочках. Они выстилают нос, горло и другие части тела, которые часто встречаются с микробами, а также многие внутренние органы. Эти мембраны действуют как многослойные каменные стены.

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Ученые из Берлинского института здравоохранения Германии обнаружили, что верхние дыхательные пути детей "предварительно активированы" для борьбы с коронавирусом. Их дыхательные пути полны клеток, которые распознает COVID-19. Это позволяет детям немедленно активировать свою врожденную иммунную систему, высвобождая интерфероны, которые помогают остановить вирус, прежде чем он сможет закрепиться, пояснили медики.

Напомним, что коронавирусная болезнь у детей чаще всего протекает легче, чем у взрослых. Однако через две-три недели заболевания может наступить мультисистемный воспалительный синдром или мист-синдром.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пандемия COVID-19 предположительно может закончиться весной 2022 года. Однако предсказать точные сроки ее завершения невозможно из-за непредсказуемости вируса и постоянных мутаций.